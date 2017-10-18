В Башкирии поймали четырех «закладчиков» с 10 кг наркотиков
Трое мужчин приехали из Тольятти.
Трое мужчин приехали из Тольятти.
В Башкирии прокуратура утвердила обвинительное заключение четырем мужчинам, у которых нашли 10 кг «синтетики».
Кроме наркотиков у мужчин обнаружили «джентельменский набор» закладчика — весы, упаковочные пакетики и сотовые телефоны, через которые злодеи продавали отраву. Сыщики выяснили, что торговцы закупали крупные партии наркотиков, затем самостоятельно делили на мелкие дозы и прятали их в Уфе и Стерлитамаке. Оплату за наркотики получали через интернет. Примечательно, что трое из четырех злодеев приехали в Башкирию из соседней Самарской области.
— У задержанных изъяли шесть видов наркотиков общим весом в 9,5 килограмм. В их отношении утвердили обвинительный приговор по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Дело передано в суд, — рассказали в прокуратуре Башкирии.