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07:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии поймали четырех «закладчиков» с 10 кг наркотиков

Трое мужчин приехали из Тольятти.

В Башкирии прокуратура утвердила обвинительное заключение четырем мужчинам, у которых нашли 10 кг «синтетики».

Кроме наркотиков у мужчин обнаружили «джентельменский набор» закладчика — весы, упаковочные пакетики и сотовые телефоны, через которые злодеи продавали отраву. Сыщики выяснили, что торговцы закупали крупные партии наркотиков, затем самостоятельно делили на мелкие дозы и прятали их в Уфе и Стерлитамаке. Оплату за наркотики получали через интернет. Примечательно, что трое из четырех злодеев приехали в Башкирию из соседней Самарской области.

— У задержанных изъяли шесть видов наркотиков общим весом в 9,5 килограмм. В их отношении утвердили обвинительный приговор по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Дело передано в суд, — рассказали в прокуратуре Башкирии.

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