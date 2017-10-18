В Башкирии поймали четырех «закладчиков» с 10 кг наркотиков

Кроме наркотиков у мужчин обнаружили «джентельменский набор» закладчика — весы, упаковочные пакетики и сотовые телефоны, через которые злодеи продавали отраву. Сыщики выяснили, что торговцы закупали крупные партии наркотиков, затем самостоятельно делили на мелкие дозы и прятали их в Уфе и Стерлитамаке. Оплату за наркотики получали через интернет. Примечательно, что трое из четырех злодеев приехали в Башкирию из соседней Самарской области.