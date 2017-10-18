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06:42 (мск), источник: Baikal-info.ru

Крупную группировку наркодилеров задержали в Нижнеилимском районе

В Нижнеилимском районе задержали группировку, которая торговала наркотиками.

Как 18 октября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, накануне полицейские и следователи провели масштабную операцию по задержанию участников наркогруппировки, за деятельностью которой следили несколько месяцев. Оперативникам удалось установить всех участников преступной группы, задействованных в криминальной цепочке — от организатора нелегального бизнеса до сбытчиков.

Было проведено более десяти обысков, в ходе которых изъяты наркотические вещества: героин, гашиш, синтетический наркотик, а также весы, упаковочный материал, более 40 мобильных телефонов, несколько банковских карт и ещё ряд предметов, свидетельствующих о противоправной деятельности задержанных. Стоимость одного только изъятого героина, по оценкам специалистов, в розницу превышает 200 тысяч рублей.

По данным следствия, организатором нелегального бизнеса стала 60-летняя жительница Железногорска-Илимского. Известно, что подозреваемая задействовала своих многочисленных родственников в обеспечении отлаженного функционирования наркотического трафика, действовавшего в Нижнеилимском районе длительное время. По оперативным сведениям, каждому члену семьи были отведены свои обязанности — начиная от перевозки крупных партий запрещенных к обороту веществ из Братска в соседний район, заканчивая продажей чеков наркозависимым. Задержанные тщательно скрывали свой нелегальный бизнес — регулярно меняли маршруты следования, перевозили наркотики ночью, оборудовали жилье системами видеонаблюдения.

По данному факту следователями главного следственного управления региона возбуждено более десяти уголовных дел, которые соединены в одно производство. В настоящее время 11 членов преступной группы заключены под стражу, десять из которых Октябрьским районным судом города Иркутска. Проведенная правоохранительными органами операция способствовала ликвидации одной из самых крупных наркогруппировок, действовавших в северных и отдаленных районах Иркутской области.

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