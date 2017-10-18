Крупную группировку наркодилеров задержали в Нижнеилимском районе
В Нижнеилимском районе задержали группировку, которая торговала наркотиками.
В Нижнеилимском районе задержали группировку, которая торговала наркотиками.
Как 18 октября 2017 года сообщила
Было проведено более десяти обысков, в ходе которых изъяты наркотические вещества: героин, гашиш, синтетический наркотик, а также весы, упаковочный материал, более 40 мобильных телефонов, несколько банковских карт и ещё ряд предметов, свидетельствующих о противоправной деятельности задержанных. Стоимость одного только изъятого героина, по оценкам специалистов, в розницу превышает 200 тысяч рублей.
По данным следствия, организатором нелегального бизнеса стала 60-летняя жительница
По данному факту следователями главного следственного управления региона возбуждено более десяти уголовных дел, которые соединены в одно производство. В настоящее время 11 членов преступной группы заключены под стражу, десять из которых Октябрьским районным судом города Иркутска. Проведенная правоохранительными органами операция способствовала ликвидации одной из самых крупных наркогруппировок, действовавших в северных и отдаленных районах Иркутской области.