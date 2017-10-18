16 человек эвакуировали при пожаре в нелегальном доме престарелых в Иркутске

Сотрудники МЧС спасли 16 человек при пожаре в нелегальном доме престарелых на улице Курортной в Иркутске сегодня утром, 18 октября. 13 жильцов были переданы бригадам скорой помощи, пятерым потребовалась госпитализация. Причиной случившегося стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе регионального главка МЧС.

«На месте работали четыре звена газодымозащитников пожарно-спасательных подразделений и аварийно-спасательной службы города Иркутска. Помещения были сильно задымлены. Люди преклонного возраста находились на втором этаже, их эвакуировали на балкон, откуда спускали на мягких носилках вниз. До прибытия “скорой” проводили реанимационные мероприятия и оказывали доврачебную помощь», — сказал заместитель начальника службы пожаротушения Иркутска Павел Белкин.

Сотрудниками испытательной пожарной лаборатории было установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины, находящейся в доме. Площадь, пройденная огнем, составила 10 кв. метров.