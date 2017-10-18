16 человек эвакуировали при пожаре в нелегальном доме престарелых в Иркутске
Причиной возгорания стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины.
Причиной возгорания стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины.
Сотрудники МЧС спасли 16 человек при пожаре в нелегальном доме престарелых на улице Курортной в Иркутске сегодня утром, 18 октября. 13 жильцов были переданы бригадам скорой помощи, пятерым потребовалась госпитализация. Причиной случившегося стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в
«На месте работали четыре звена газодымозащитников
Сотрудниками испытательной пожарной лаборатории было установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины, находящейся в доме. Площадь, пройденная огнем, составила 10 кв. метров.
По словам заместителя начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Виктора Пашкова, в двухэтажном доме индивидуальным предпринимателем оказывались социальные услуги пожилым людям. При этом организация не значилась в соответствующем реестре. По данному факту будет проведена проверка совместно с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области.