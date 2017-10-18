В Новосибирске объявили план «Перехват» из-за стрельбы в Дзержинском районе
По предварительным данным, на перекрестке улиц Гусинобродское шоссе и Волочаевской произошел конфликт, неизвестный выстрелил в голову обидчику, рассказали в МВД.
По предварительным данным, на перекрестке улиц Гусинобродское шоссе и Волочаевской произошел конфликт, неизвестный выстрелил в голову обидчику, рассказали в МВД.
В Новосибирске объявили план «Перехват»
В 9:30 в полицию поступило сообщение о стрельбе у рынка на перекрестке улиц Гусинобродское шоссе и Волочаевской в Дзержинском районе.
«Неустановленное лицо совершило выстрел в голову мужчине, по предварительным данным, из травматического пистолета. С места происшествия стрелок скрылся на белом автомобиле Mercedes, для его поимки сейчас в городе объявлен план “Перехват”. Пострадавший госпитализирован. В полиции устанавливают участников конфликта», — подчеркнули в МВД.
«Вести» следят за развитием событий.