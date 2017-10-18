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07:27 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске объявили план «Перехват» из-за стрельбы в Дзержинском районе

По предварительным данным, на перекрестке улиц Гусинобродское шоссе и Волочаевской произошел конфликт, неизвестный выстрелил в голову обидчику, рассказали в МВД.

В Новосибирске объявили план «Перехват» из-за стрельбы в Дзержинском районе, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

В 9:30 в полицию поступило сообщение о стрельбе у рынка на перекрестке улиц Гусинобродское шоссе и Волочаевской в Дзержинском районе.

«Неустановленное лицо совершило выстрел в голову мужчине, по предварительным данным, из травматического пистолета. С места происшествия стрелок скрылся на белом автомобиле Mercedes, для его поимки сейчас в городе объявлен план “Перехват”. Пострадавший госпитализирован. В полиции устанавливают участников конфликта», — подчеркнули в МВД.

«Вести» следят за развитием событий.

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