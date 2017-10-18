Убивать, грабить и насиловать стали меньше в Новосибирске

За основу брались данные за январь-сентябрь 2017 года, они сравнивались с аналогичным периодом прошлого года. Всего за указанное время в Новосибирской области было зафиксировано 32902 преступления (на 4,6% меньше). Из них убийств и покушений — 150, что составляет 83,3% от показателей 2016 года, сообщает Новосибирскстат.

Также сократилось число преступлений, связанных с умышленным причинением тяжкого вреда здоровью — на 13,7% (415). Изнасилований стало меньше на 25,4% (50).

Кроме того, меньше у нас стали разбойничать (на 31,9%, 162), грабить (на 19,2%, 976) и красть (на 10,7%, 15029). А вот количество квартирных краж увеличилось 3,5% (1500). Кроме того, чаще стали совершаться случаи вымогательства (на 25,4%, 89). Но при этом реже встречались случаи мошенничества (на 5%, 2981).

Самым распространенным преступлением в Новосибирской области является кража — более 15 тысяч раз. Наиболее редким — изнасилование и покушение на изнасилование — 50.