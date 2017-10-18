На заброшенной ферме в Омской области убило током безработного

Накануне, 17 октября, в Колосовском районе погиб 29-летний житель села Ламоново. Следственный комитет по Омской области сообщает, что безработный сельчанин стал жертвой несчастного случая.

В восьмом часу вечера мужчина с друзьями отправился на заброшенную животноводческую ферму. Товарищи хотели снять электрический провод и сдать его в пункт приёма металла. Сельчанин взобрался на столб ЛЭП и начал срезать с него провод. Вдруг через мужчину прошёл разряд тока. Безработный погиб от поражения электричеством.