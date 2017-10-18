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07:43 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Мужчина пострадал в пожаре в Левобережье Новосибирска

Пожарным удалось спасти из дома 18 человек, среди них пять детей, рассказали в МЧС.

Мужчина пострадал в пожаре в Левобережье Новосибирска, об этом «Вестям» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

«В 21:01 пожарные отправились на ликвидацию возгорания в дома Котовского 3/1. На месте вызова в четырехэтажном кирпичном доме на первом этаже во втором подъезде в комнате в коммунальной квартире произошел пожар. До прибытия подразделений МЧС соседи вынесли пострадавшего», — отметили в МЧС.

Пожарные спасли 18 человек, в том числе пять детей.

В комнате уничтожены вещи и мебель на площади 20 квадратных метров, другие комнаты огнем не повреждения. Предварительная причина — неосторожность при курении.

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

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