Мужчина пострадал в пожаре в Левобережье Новосибирска, об этом «Вестям» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

«В 21:01 пожарные отправились на ликвидацию возгорания в дома Котовского 3/1. На месте вызова в четырехэтажном кирпичном доме на первом этаже во втором подъезде в комнате в коммунальной квартире произошел пожар. До прибытия подразделений МЧС соседи вынесли пострадавшего», — отметили в МЧС.

Пожарные спасли 18 человек, в том числе пять детей.

В комнате уничтожены вещи и мебель на площади 20 квадратных метров, другие комнаты огнем не повреждения. Предварительная причина — неосторожность при курении.