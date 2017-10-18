Мужчина пострадал в пожаре в Левобережье Новосибирска
Пожарным удалось спасти из дома 18 человек, среди них пять детей, рассказали в МЧС.
Пожарным удалось спасти из дома 18 человек, среди них пять детей, рассказали в МЧС.
Мужчина пострадал в пожаре в Левобережье Новосибирска, об этом «Вестям» сообщили в
«В 21:01 пожарные отправились на ликвидацию возгорания в дома Котовского 3/1. На месте вызова в четырехэтажном кирпичном доме на первом этаже во втором подъезде в комнате в коммунальной квартире произошел пожар. До прибытия подразделений МЧС соседи вынесли пострадавшего», — отметили в МЧС.
Пожарные спасли 18 человек, в том числе пять детей.
В комнате уничтожены вещи и мебель на площади 20 квадратных метров, другие комнаты огнем не повреждения. Предварительная причина — неосторожность при курении.
Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.