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07:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанка и двое ее детей исчезли в пятницу, 13-го

О судьбе пропавших до сих пор ничего не известно.

Источник: Губерния онлайн

В пятницу, 13 октября, в Индустриальном районе Хабаровска пропали женщина с сыном и дочерью. Муж исчезнувшей хабаровчанки Виктор Роженцов рассказал корреспонденту портала «Губерния», что сейчас поисками его семьи занимается полиция. По словам Виктора, телефон жены заблокирован, на связь с родственниками и знакомыми она не выходит.

«Мы с детьми и женой Татьяной жили в коттедже на Княжеской улице. 13 октября, когда я проснулся утром, жены и детей в доме уже не было. Перед этим мы с ней не ругались. О том, что она куда-то собирается, она тоже не говорила. Телефон ее не отвечал, номер и сейчас заблокирован. Я в этот же день написал заявление в полицию. Где она — я ума не приложу, знакомые и родственники о ее местонахождении ничего не знают», — сказал Виктор Роженцов.

Собеседник добавил, что сыну Богдану всего полтора года, а дочери Варваре — год и девять месяцев.

В полиции сообщили, что в отделе по делам несовершеннолетних семья Роженцовых не числится.

Ситуацию прокомментировал специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД Кирилл Блинов.

«Заявление о розыске в дежурную часть поступило 13 октября. Сейчас проводится весь комплекс розыскных мероприятий, поиск женщины и ее детей продолжается», — рассказал Кирилл Блинов.

Если вы что-то знаете о местонахождении пропавших, позвоните по телефону 8 (929) 404−47−76 (Виктор) или в полицию.

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