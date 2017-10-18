Хабаровчанка и двое ее детей исчезли в пятницу, 13-го
О судьбе пропавших до сих пор ничего не известно.
О судьбе пропавших до сих пор ничего не известно.
В пятницу, 13 октября, в Индустриальном районе Хабаровска пропали женщина с сыном и дочерью. Муж исчезнувшей хабаровчанки Виктор Роженцов рассказал корреспонденту портала «Губерния», что сейчас поисками его семьи занимается полиция. По словам Виктора, телефон жены заблокирован, на связь с родственниками и знакомыми она не выходит.
«Мы с детьми и женой Татьяной жили в коттедже на Княжеской улице. 13 октября, когда я проснулся утром, жены и детей в доме уже не было. Перед этим мы с ней не ругались. О том, что она
Собеседник добавил, что сыну Богдану всего полтора года, а дочери Варваре — год и девять месяцев.
В полиции сообщили, что в отделе по делам несовершеннолетних семья Роженцовых не числится.
Ситуацию прокомментировал специалист группы по связям со СМИ городского управления МВД Кирилл Блинов.
«Заявление о розыске в дежурную часть поступило 13 октября. Сейчас проводится весь комплекс розыскных мероприятий, поиск женщины и ее детей продолжается», — рассказал Кирилл Блинов.
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