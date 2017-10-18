Хабаровчанка и двое ее детей исчезли в пятницу, 13-го

«Мы с детьми и женой Татьяной жили в коттедже на Княжеской улице. 13 октября, когда я проснулся утром, жены и детей в доме уже не было. Перед этим мы с ней не ругались. О том, что она куда-то собирается, она тоже не говорила. Телефон ее не отвечал, номер и сейчас заблокирован. Я в этот же день написал заявление в полицию. Где она — я ума не приложу, знакомые и родственники о ее местонахождении ничего не знают», — сказал Виктор Роженцов.