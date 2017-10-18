Сотрудника хабаровской полиции осудили за «слив» информации об умерших

Хабаровск, 18 октября, AmurMedia.

Прокуратура Центрального района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении сотрудника полиции, получившего взятку на сумму 136 тысяч рублей за предоставление сведений о персональных данных умерших лиц, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.

Судом установлено, что в период с 01.11.2016 по 03.08.2017 сотрудник полиции, являясь должностным лицом, выполняющим полномочия представителя власти, по достигнутой ранее договоренности с бухгалтером одного из ритуальных агентств, с целью получения взятки в виде денежного вознаграждения за заведомо незаконные действия, в нарушение своих служебных обязанностей, передавал последней заведомо для него конфиденциальные сведения, ставшие ему известными в результате выполнения им своих служебных обязанностей, а именно сведения о персональных данных лиц, умерших на территории города Хабаровска.

Суд признал сотрудника полиции виновным совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации — получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия.

С учетом того, что с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд приговорил виновного к лишению свободы сроком на 2 года 8 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной, административно-хозяйственной и правоприменительной деятельностью в правоохранительных органах Российской Федерации сроком на 2 года.