Сотрудника хабаровской полиции осудили за «слив» информации об умерших
За свои посреднические услуги он получал денежное вознаграждение.
За свои посреднические услуги он получал денежное вознаграждение.
Хабаровск, 18 октября, AmurMedia.
Прокуратура Центрального района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении сотрудника полиции, получившего взятку на сумму 136 тысяч рублей за предоставление сведений о персональных данных умерших лиц, сообщили ИА AmurMedia в краевой прокуратуре.
Судом установлено, что в период с
Суд признал сотрудника полиции виновным совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации — получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег за незаконные действия.
С учетом того, что с обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, а также совокупности смягчающих наказание обстоятельств, суд приговорил виновного к лишению свободы сроком на 2 года 8 месяцев условно, с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности, связанные с
Приговор в законную силу не вступил.