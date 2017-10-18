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07:59 (мск), источник: Om1.ru

Житель Омской области специально поджег лес

Ему поступил приказ об этом от руководителя.

Черлакский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении инженера по охране труда и технике безопасности АО «Большеатамасское». Мужчину признали виновным в повреждении леса из-за неосторожного обращения с огнем (ч.1 ст. 256 УК РФ).

Как было установлено в суде, 1 мая 2017 года руководитель велел инженеру поджечь небольшие кучи соломы, которые лежали на поле рядом с предприятием.

В итоге огонь распространился и загорелся лес, из-за чего Главному управлению лесного хозяйства Омской области был причинен материальный ущерб размером 50 тысяч рублей.
Свою вину инженер полностью признал и возместил ущерб. В результате Черлакский суд приговорил мужчину к 80 часам обязательных работ.

Кроме того, по инициативе прокурора на 15 тысяч рублей был оштрафован и директор АО «Большеатмасское» за нарушение правил пожарной безопасности.

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