Житель Омской области специально поджег лес
Ему поступил приказ об этом от руководителя.
Ему поступил приказ об этом от руководителя.
Черлакский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении инженера по охране труда и технике безопасности АО «Большеатамасское». Мужчину признали виновным в повреждении леса
Как было установлено в суде, 1 мая 2017 года руководитель велел инженеру поджечь небольшие кучи соломы, которые лежали на поле рядом с предприятием.
В итоге огонь распространился и загорелся лес,
Свою вину инженер полностью признал и возместил ущерб. В результате Черлакский суд приговорил мужчину к 80 часам обязательных работ.
Кроме того, по инициативе прокурора на 15 тысяч рублей был оштрафован и директор АО «Большеатмасское» за нарушение правил пожарной безопасности.