Житель Омской области специально поджег лес

Черлакский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении инженера по охране труда и технике безопасности АО «Большеатамасское». Мужчину признали виновным в повреждении леса из-за неосторожного обращения с огнем (ч.1 ст. 256 УК РФ).

Как было установлено в суде, 1 мая 2017 года руководитель велел инженеру поджечь небольшие кучи соломы, которые лежали на поле рядом с предприятием.

В итоге огонь распространился и загорелся лес, из-за чего Главному управлению лесного хозяйства Омской области был причинен материальный ущерб размером 50 тысяч рублей.

Свою вину инженер полностью признал и возместил ущерб. В результате Черлакский суд приговорил мужчину к 80 часам обязательных работ.