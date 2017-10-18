Иномарка с ребёнком в салоне попала в ДТП на Российской
Авария произошла на перекрестке улиц Российская и Миасская.
Авария произошла на перекрестке улиц Российская и Миасская.
ДТП с участием ребенка произошло на пересечении улиц Российская и Миасская, сообщают корреспонденту «АиФ-Челябинск» очевидцы.
По предварительной информации, водитель иномарки, в салоне которой находился ребенок, не уступил дорогу другой иномарке. В результате столкновения машины оказались на разных сторонах дороги.
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой помощи.
Добавим, челябинцы отмечают, что на данном перекрестке часто происходят ДТП. По мнению горожан, на этом месте не хватает светофора.