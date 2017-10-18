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08:16 (мск), источник: Sputniknews.kz

Три человека погибли на трассе в Акмолинской области

АСТАНА, 18 окт — Sputnik. В Акмолинской области в ДТП погибли два водителя и пассажир, возбуждено уголовное дело сообщает пресс-служба департамента внутренних дел.

Источник: Sputniknews.kz

По информации ведомства, авария произошла 17 октября на автодороге Кокшетау — Рузаевка в 10 километрах от села Еленовка Зерендинского района. 28-летний водитель автомобиля Lexus RX-330, двигаясь в направлении Кокшетау, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной Toyota Land Cruizer Prado. За рулем находился 33- летний жителя села Арыкбалык Айыртауского района Северо-Казахстанской области.

В результате ДТП на месте происшествия скончались оба водителя и пассажирка внедорожника, еще один пассажир иномарки Toyota Land Cruizer Prado госпитализирован в Акмолинскую областную больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК, назначены ряд экспертиз.

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