Три человека погибли на трассе в Акмолинской области
АСТАНА, 18 окт — Sputnik. В Акмолинской области в ДТП погибли два водителя и пассажир, возбуждено уголовное дело сообщает
АСТАНА, 18 окт — Sputnik. В Акмолинской области в ДТП погибли два водителя и пассажир, возбуждено уголовное дело сообщает
По информации ведомства, авария произошла 17 октября на автодороге Кокшетау — Рузаевка в 10 километрах от села Еленовка Зерендинского района. 28-летний водитель автомобиля Lexus RX-330, двигаясь в направлении Кокшетау, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с автомашиной Toyota Land Cruizer Prado. За рулем находился 33- летний жителя села Арыкбалык Айыртауского района
В результате ДТП на месте происшествия скончались оба водителя и пассажирка внедорожника, еще один пассажир иномарки Toyota Land Cruizer Prado госпитализирован в Акмолинскую областную больницу.
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