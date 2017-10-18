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08:34 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Травмированную 14-летнюю девочку нашли в Зиме в Приангарье

Ребенка госпитализировали.

Прохожие нашли 14-летнюю девочку в Зиме Иркутской области накануне, 17 октября. Они вызвали скорую помощь и ребенка увезли в больницу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

Случайные прохожие увидели травмированную девочку около 19.00.

«По предварительной информации, восьмиклассница могла стать жертвой нападения, либо оказалась под колесами автомобиля», — говорится в сообщении.

Сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий.

Граждан, обладающих сведениями о случившемся, либо владеющих видео с авторегистраторов, просьба обратиться в полицию по телефонам: 8 (39554) 2−12−02 или 8 (3952) 21−65−11 либо 02.

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