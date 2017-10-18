Травмированную 14-летнюю девочку нашли в Зиме в Приангарье
Ребенка госпитализировали.
Ребенка госпитализировали.
Прохожие нашли 14-летнюю девочку в Зиме Иркутской области накануне, 17 октября. Они вызвали скорую помощь и ребенка увезли в больницу. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Случайные прохожие увидели травмированную девочку около 19.00.
«По предварительной информации, восьмиклассница могла стать жертвой нападения, либо оказалась под колесами автомобиля», — говорится в сообщении.
Сейчас полицейские проводят комплекс
Граждан, обладающих сведениями о случившемся, либо владеющих видео с авторегистраторов, просьба обратиться в полицию по телефонам: 8 (39554) 2−12−02 или