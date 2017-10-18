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08:34 (мск), источник: АиФ Красноярск

За три дня в Красноярском крае курильщики устроили 4 пожара

Из-за любителей покурить «в кровати» пришлось эвакуировать людей.

В Красноярском крае за три дня произошло четыре пожара по вине курильщиков, сообщили в региональном МЧС.

Два возгорания произошли в краевом центре, по одному в городе Лесосибирске и в Уярском районе. В трех случаях пожары возникали в квартирах многоэтажных домов. По вине курильщиков приходилось практически всем жильцам эвакуироваться из зданий, чтобы не задохнуться в дыму.

«Тление непотушенной сигареты может продолжаться несколько часов до появления пламени и как следствие — развития пожара. Очень опасно курить лёжа в постели. Курящий засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности и происходит пожар, который не только наносит значительный ущерб жилью курильщика, подвергает опасности его жизнь, но и имеет много шансов перейти на жильё соседей, стать угрозой их жизни и здоровью», — отметили спасатели.

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