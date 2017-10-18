За три дня в Красноярском крае курильщики устроили 4 пожара

В Красноярском крае за три дня произошло четыре пожара по вине курильщиков, сообщили в региональном МЧС.

Два возгорания произошли в краевом центре, по одному в городе Лесосибирске и в Уярском районе. В трех случаях пожары возникали в квартирах многоэтажных домов. По вине курильщиков приходилось практически всем жильцам эвакуироваться из зданий, чтобы не задохнуться в дыму.