За три дня в Красноярском крае курильщики устроили 4 пожара

В Красноярском крае за три дня произошло четыре пожара по вине курильщиков, сообщили в региональном МЧС.
Два возгорания произошли в краевом центре, по одному в городе Лесосибирске и в Уярском районе. В трех случаях пожары возникали в квартирах многоэтажных домов. По вине курильщиков приходилось практически всем жильцам эвакуироваться из зданий, чтобы не задохнуться в дыму.
«Тление непотушенной сигареты может продолжаться несколько часов до появления пламени и как следствие — развития пожара. Очень опасно курить лёжа в постели. Курящий засыпает, сигарета падает на постельные принадлежности и происходит пожар, который не только наносит значительный ущерб жилью курильщика, подвергает опасности его жизнь, но и имеет много шансов перейти на жильё соседей, стать угрозой их жизни и здоровью», — отметили спасатели.