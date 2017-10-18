Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Сахар назвали причиной развития агрессивного типа рака
Стал известен полный список выходных дней в России в 2018 году
Стало известно об итогах проверки после гибели актера Марьянова
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
«Эффект владения»: что такое поведенческая экономика Почему исследователь Ричард Талер получил Нобелевскую премию
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Анна Седокова показала фото груди – СМИ
СМИ: Ефремов объяснил почему не хочет ехать в Крым
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть – СМИ
СМИ: 155-килограммовая Тесс Холлидей показала тело
За создание «резиновых офисов» предложили наказывать
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
10Умер экстрасенс Аллан Чумак
12В Калифорнии продолжают бушевать природные пожары
08:28 (мск), источник: PROUFU.ru

15-летняя пропавшая школьница, которую искали в Уфе, нашлась в Магнитогорске

15-летняя Ксения Чупракова, пропавшая 15 октября в Магнитогорске, которую искали в Уфе, нашлась, сообщил волонтер поискового отряда «Легион-Спас».

«Была информация, что Ксения побежит в Уфу, но она не оправдалась. Девочку нашли у себя, в Магнитогорске», — рассказал волонтер.

Подробности уточняются, ProUfu.ru следит за развитием событий.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Электричка Кузьмин и гол на последних секундах: «Салават Юлаев» обыграл «Динамо»
В Башкирии жителям сел из-за вспышки вируса ящура запрещают выгонять скотину на пастбище
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
Глава ЦИК заявила, что «приложила руку» к отставкам губернаторов
Уголь и аккордеоны: чем торгуют Россия и Северная Корея
Forbes опубликовал список самых богатых американцев
В РВСН рассказали о создании перспективного ракетного комплекса
Руины освобожденной от ИГ сирийской Ракки сняли с беспилотника
Спорт
Возвращение чемпионов: «Спартак» разгромил «Севилью» в матче ЛЧ Команда Карреры как никогда еще в этом сезоне напомнила себя прошлогоднюю
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь