15-летняя пропавшая школьница, которую искали в Уфе, нашлась в Магнитогорске
15-летняя Ксения Чупракова, пропавшая 15 октября в Магнитогорске, которую искали в Уфе, нашлась, сообщил волонтер поискового отряда «Легион-Спас».
15-летняя Ксения Чупракова, пропавшая 15 октября в Магнитогорске, которую искали в Уфе, нашлась, сообщил волонтер поискового отряда «Легион-Спас».
«Была информация, что Ксения побежит в Уфу, но она не оправдалась. Девочку нашли у себя, в Магнитогорске», — рассказал волонтер.
Подробности уточняются, ProUfu.ru следит за развитием событий.