Прокуратура Башкирии вскрыла аферы с землями в пригороде Уфы
УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Прокуратура Башкортостана выявила факт злоупотребления должностными полномочиями бывшим главой Дмитриевского сельсовета.
УФА, 18 окт 2017. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/. Прокуратура Башкортостана выявила факт злоупотребления должностными полномочиями бывшим главой Дмитриевского сельсовета.
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Прокуратура Уфимского района обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной и направила материалы проверки в отношении указанного чиновника в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье «злоупотребление должностными полномочиями».