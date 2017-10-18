Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Секс сокращает жизнь
Дочь Михаила Кокшенова рассказала о состоянии актера
В правительстве Украины предложили уничтожить Россию ради Крыма
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Жены Трампа поспорили из-за статуса первой леди США Американские СМИ обсуждают неожиданное высказывание первой жены Дональда Трампа Иваны
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Военные Ливии открыли огонь по кораблю из Крыма - СМИ
Боевик ИГИЛ случайно снял миг своего уничтожения
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Экс-жена Марьянова прокомментировала его смерть – СМИ
СМИ: 155-килограммовая Тесс Холлидей показала тело
В России стали выдавать ипотеку под один процент
Россияне смогут сэкономить 40% на электричестве
Фоторепортажи
14Пожар на строительном рынке «Синдика»
8Веселое кладбище в Румынии
08:37 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Внедорожник с тремя мужчинами утонул в Енисее под Красноярском

Потерпевших из автомобиля вытаскивали спасатели.

В районе дачного поселка Боровое под Красноярском внедорожник Land Cruiser утонул в Енисее. В салоне автомобиля в тот момент находились трое мужчин. Самостоятельно выбраться из машины они не смогли, поэтому обратились за помощью к сотрудникам МЧС. Информация о ЧП появилась сегодня в сводке КГКУ «Спасатель».

По данным ведомства, водитель внедорожника не справился с управлением машины и заехал в Енисей. Из-за сильного течения автомобилист и пассажиры оказались в ловушке.

Прибывшие на место спасатели несколько часов эвакуировали мужчин. Около 4 часов утра потерпевших все же доставили на базу МЧС.

Отмечается, что вытащить машину из реки так и не удалось. Для этого необходимо привлекать тяжелую технику.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Новинки рынка недвижимости-2017 и скидки от застройщиков: в Красноярске открывается Ярмарка недвижимости
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
Глава ЦИК заявила, что «приложила руку» к отставкам губернаторов
Уголь и аккордеоны: чем торгуют Россия и Северная Корея
Forbes опубликовал список самых богатых американцев
В РВСН рассказали о создании перспективного ракетного комплекса
Руины освобожденной от ИГ сирийской Ракки сняли с беспилотника
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь