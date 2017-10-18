Внедорожник с тремя мужчинами утонул в Енисее под Красноярском

В районе дачного поселка Боровое под Красноярском внедорожник Land Cruiser утонул в Енисее. В салоне автомобиля в тот момент находились трое мужчин. Самостоятельно выбраться из машины они не смогли, поэтому обратились за помощью к сотрудникам МЧС. Информация о ЧП появилась сегодня в сводке КГКУ «Спасатель».

По данным ведомства, водитель внедорожника не справился с управлением машины и заехал в Енисей. Из-за сильного течения автомобилист и пассажиры оказались в ловушке.

Прибывшие на место спасатели несколько часов эвакуировали мужчин. Около 4 часов утра потерпевших все же доставили на базу МЧС.