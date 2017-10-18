В Соликамске осудили тракториста, который пьяный устроил смертельное ДТП

В Соликамске осудили тракториста, который пьяным сел за руль МТЗ-80 и устроил смертельное ДТП.

Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, трагедия произошла в июле этого года. 36-летний мужчина будучи нетрезвым не справился с управлением трактора и на восьмом километре дороги «Соликамск — Половодово» допустил его опрокидывание в кювет. В результате ДТП погибла 33-летняя пассажирка.

Как установили сотрудники полиции, виновник аварии и ранее привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. К тому же его трактор не предусматривал возможность перевозки пассажиров.