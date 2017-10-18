В Соликамске осудили тракториста, который пьяный устроил смертельное ДТП
Его трактор улетел в кювет, в результате аварии погибла пассажирка.
Его трактор улетел в кювет, в результате аварии погибла пассажирка.
В Соликамске осудили тракториста, который пьяным сел за руль МТЗ-80 и устроил смертельное ДТП.
Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, трагедия произошла в июле этого года. 36-летний мужчина будучи нетрезвым не справился с управлением трактора и на восьмом километре дороги «Соликамск — Половодово» допустил его опрокидывание в кювет. В результате ДТП погибла 33-летняя пассажирка.
Как установили сотрудники полиции, виновник аварии и ранее привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. К тому же его трактор не предусматривал возможность перевозки пассажиров.
Соликамский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления в ч.4 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Соликамца приговорили к четырём годам и одному месяцу