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08:59 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Соликамске осудили тракториста, который пьяный устроил смертельное ДТП

Его трактор улетел в кювет, в результате аварии погибла пассажирка.

В Соликамске осудили тракториста, который пьяным сел за руль МТЗ-80 и устроил смертельное ДТП.

Как рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю, трагедия произошла в июле этого года. 36-летний мужчина будучи нетрезвым не справился с управлением трактора и на восьмом километре дороги «Соликамск — Половодово» допустил его опрокидывание в кювет. В результате ДТП погибла 33-летняя пассажирка.

Как установили сотрудники полиции, виновник аварии и ранее привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде. К тому же его трактор не предусматривал возможность перевозки пассажиров.

Соликамский городской суд признал мужчину виновным в совершении преступления в ч.4 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Соликамца приговорили к четырём годам и одному месяцу колонии-поселения.

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