В Башкирии «Камаз» ушел под землю
Фото появилось в соцсети.
Фото появилось в соцсети.
В Стерлитамаке на камеру запечатлели необычное происшествие: утром 18 октября на улице Дружбы под землю ушел «Камаз». Зрелище впечатляющее: половина грузовика, заполненного гравием, провалилось под асфальт. Как раз в этом месте рабочие укладывают новую аллею, «Камаз», судя по всему, подвозил материалы.
Как сообщили свидетели в официальной группе СТВ, в том месте находится теплокамера (конструкция, предназначенная для устройства различных подземных коммуникаций — Авт.). Видимо, бетонные плиты не выдержали веса грузовика и он рухнул вниз.
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