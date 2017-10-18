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08:40 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии «Камаз» ушел под землю

Фото появилось в соцсети.

В Стерлитамаке на камеру запечатлели необычное происшествие: утром 18 октября на улице Дружбы под землю ушел «Камаз». Зрелище впечатляющее: половина грузовика, заполненного гравием, провалилось под асфальт. Как раз в этом месте рабочие укладывают новую аллею, «Камаз», судя по всему, подвозил материалы.

Как сообщили свидетели в официальной группе СТВ, в том месте находится теплокамера (конструкция, предназначенная для устройства различных подземных коммуникаций — Авт.). Видимо, бетонные плиты не выдержали веса грузовика и он рухнул вниз.

Когда машину извлекут из-под асфальта, повлекло ли это какие-либо серьезные последствия, неизвестно.

Во время загрузки произошла ошибка.
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