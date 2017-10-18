У жителя Новочеркасска нашли более 30 тысяч бутылок нелегального алкоголя

По данным следствия, подозреваемый в течение нескольких месяцев 2017 года продавал фальсифицированный алкоголь в Новочеркасске.

Следователи и полицейские провели ряд обысков в складских и жилых помещениях в Новочеркасске, Аксае, Ростове и Октябрьском районе Ростовской области, в ходе которых изъята крупная партия нелегальной алкогольной продукции — более 30 тысяч бутылок, в том числе фальсифицированные водка, коньяк и вино известных марок.