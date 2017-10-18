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09:52 (мск), источник: Городской репортер

У жителя Новочеркасска нашли более 30 тысяч бутылок нелегального алкоголя

В Новочеркасске следователи расследуют уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в сбыте фальсифицированной алкогольной продукции, изъята крупная партия сообщает пресс-служба СКР по Ростовской области.

По данным следствия, подозреваемый в течение нескольких месяцев 2017 года продавал фальсифицированный алкоголь в Новочеркасске.

Следователи и полицейские провели ряд обысков в складских и жилых помещениях в Новочеркасске, Аксае, Ростове и Октябрьском районе Ростовской области, в ходе которых изъята крупная партия нелегальной алкогольной продукции — более 30 тысяч бутылок, в том числе фальсифицированные водка, коньяк и вино известных марок.

«Также изъяты иные предметы, свидетельствующие об организации производства на территории Ростовской области фальсифицированной алкогольной продукции», — уточнили в СК. Расследование уголовного дела продолжается.

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