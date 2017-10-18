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08:48 (мск), источник: Podrobno.uz

В самаркандском вузе за вымогательство задержан ряд преподавателей

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Оперативники Управления Службы национальной безопасности по Самаркандской области совместно с сотрудниками УВД провели спецоперацию, в ходе которой вскрыли незаконную схему, действовавшую в Самаркандском сельскохозяйственном институте (СамСХИ).

Источник: Podrobno.uz

Согласно полученным данным, заместитель декана факультета «Ветеринарии» СамСХИ Камолиддин Уроков в преступном сговоре с преподавателями данного ВУЗа Холмуротом Рахимовым, Хасанбоем Эсановым и Шеркузи Азимовым выработали схему по незаконному получению денежных средств. .

«Сотрудники института, угрожая отчислением из учебного заведения, вымогали денежные средства у студентов и их родственников за якобы ранее оказанное содействие в прохождении ими тестовых испытаний при поступлении. В частности, замдекана вымогал 7 тысяч долларов США у преподавателя факультета “Ветеринарии”. В свою очередь последний должен был собрать данную сумму с трех студентов первого курса, которым якобы помогли поступить в институт», — отметил представитель силового ведомства.

Оперативники задержали с поличным в момент получения вымогаемых денежных средств К. Урокова, Х. Рахимова, Х. Эсанова и Ш. Азимова.

Прокуратура Самаркандской области возбудила в отношении этих лиц дело по статье 165 (Вымогательство) Уголовного кодекса Узбекистана.

Напомним, что ранее СНБ задержала с поличным заместителя декана факультета экономики, члена приемной комиссии Самаркандского сельскохозяйственного института Улугбека Умирова и его сообщников — двух студентов этого ВУЗа. Он занимался вымогательством денег у родителей абитуриентов за положительное решение вопроса по поступлению в институт.

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