В самаркандском вузе за вымогательство задержан ряд преподавателей

Источник: Podrobno.uz

Согласно полученным данным, заместитель декана факультета «Ветеринарии» СамСХИ Камолиддин Уроков в преступном сговоре с преподавателями данного ВУЗа Холмуротом Рахимовым, Хасанбоем Эсановым и Шеркузи Азимовым выработали схему по незаконному получению денежных средств. .

«Сотрудники института, угрожая отчислением из учебного заведения, вымогали денежные средства у студентов и их родственников за якобы ранее оказанное содействие в прохождении ими тестовых испытаний при поступлении. В частности, замдекана вымогал 7 тысяч долларов США у преподавателя факультета “Ветеринарии”. В свою очередь последний должен был собрать данную сумму с трех студентов первого курса, которым якобы помогли поступить в институт», — отметил представитель силового ведомства.

Оперативники задержали с поличным в момент получения вымогаемых денежных средств К. Урокова, Х. Рахимова, Х. Эсанова и Ш. Азимова.

Прокуратура Самаркандской области возбудила в отношении этих лиц дело по статье 165 (Вымогательство) Уголовного кодекса Узбекистана.