Причиной пожара в доме престарелых в Иркутске стало короткое замыкание

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Причиной пожара в доме, который использовался для пребывания пожилых людей и инвалидов, в Иркутске стало короткое замыкание. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.

«Сотрудниками испытательной пожарной лаборатории было установлено, что причиной пожара стало короткое замыкание при эксплуатации сушильной машины, находящейся в доме. Площадь, пройденная огнем, составила 10 квадратных метров», — говорится в сообщении.

По данным МЧС, помещения были сильно задымлены. «Люди преклонного возраста находились на втором этаже, их эвакуировали на балкон, откуда спускали на мягких носилках вниз. До прибытия скорой проводили реанимационные мероприятия и оказывали доврачебную помощь», — отметили в ГУ МЧС.