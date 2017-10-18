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09:09 (мск), источник: VN.ru

Приступ кашля у водителя стал причиной массового ДТП

Водитель Pontiac в приступе сильного кашля ускорился, выехал на обочину и устроил завал из четырех машин. Авария произошла прямо рядом с одним из отделений полиции Новосибирска.

ДТП случилось 18 октября в 8.40 на улице Челюскинцев рядом с Железнодорожным отделением полиции, сообщает «Автоспас». Pontiac Vibe двигался со стороны улицы Ленина в сторону площади Лунинцев, когда его водителя скрутил сильный кашель.

В итоге мужчина резко вывернул руль вправо, нажал на педаль газа и въехал в припаркованные вдоль дороги автомобили. Сначала Pontiac врезался в Toyota Corolla, которая затем задела Toyota RAV4 сзади, а потом спереди. Кроссовер, в свою очередь, отбросило на стоящую впереди Toyota Ist.

В результате аварии в Pontiac сработали подушки безопасности, никто в аварии не пострадал. Мало того, водитель Ist претензий не имел и отказался оформляться. Водитель «американца» вину признал.

«Вчера водитель маршрутки чихнул в повороте и на встречке оказался. Руль выкрутил, остановился, еще раз чихнул», — поделился похожим случаем один из подписчиков паблика «Автоспас».

Курьезная причина послужила причиной другой аварии в Новосибирске, которая произошла в апреле. Toyota Vista и Nissan Bluebird проезжали недалеко от дамбы ГЭС, а в это время в кустах отец с сыном ловили большого зеленого попугая. Водитель Toyota настолько увлекся происходящем на обочине, что потерял контроль над ситуацией и догнал Nissan. Позже он пояснил, что попугай очень громко кричал и не мог не привлечь внимания.

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