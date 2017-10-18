Приступ кашля у водителя стал причиной массового ДТП

ДТП случилось 18 октября в 8.40 на улице Челюскинцев рядом с Железнодорожным отделением полиции, сообщает «Автоспас». Pontiac Vibe двигался со стороны улицы Ленина в сторону площади Лунинцев, когда его водителя скрутил сильный кашель.

В итоге мужчина резко вывернул руль вправо, нажал на педаль газа и въехал в припаркованные вдоль дороги автомобили. Сначала Pontiac врезался в Toyota Corolla, которая затем задела Toyota RAV4 сзади, а потом спереди. Кроссовер, в свою очередь, отбросило на стоящую впереди Toyota Ist.

В результате аварии в Pontiac сработали подушки безопасности, никто в аварии не пострадал. Мало того, водитель Ist претензий не имел и отказался оформляться. Водитель «американца» вину признал.

«Вчера водитель маршрутки чихнул в повороте и на встречке оказался. Руль выкрутил, остановился, еще раз чихнул», — поделился похожим случаем один из подписчиков паблика «Автоспас».