Приступ кашля у водителя стал причиной массового ДТП
Водитель Pontiac в приступе сильного кашля ускорился, выехал на обочину и устроил завал из четырех машин. Авария произошла прямо рядом с одним из отделений полиции Новосибирска.
Водитель Pontiac в приступе сильного кашля ускорился, выехал на обочину и устроил завал из четырех машин. Авария произошла прямо рядом с одним из отделений полиции Новосибирска.
ДТП случилось 18 октября в 8.40 на улице Челюскинцев рядом с Железнодорожным отделением полиции, сообщает «Автоспас». Pontiac Vibe двигался со стороны улицы Ленина в сторону площади Лунинцев, когда его водителя скрутил сильный кашель.
В итоге мужчина резко вывернул руль вправо, нажал на педаль газа и въехал в припаркованные вдоль дороги автомобили. Сначала Pontiac врезался в Toyota Corolla, которая затем задела Toyota RAV4 сзади, а потом спереди. Кроссовер, в свою очередь, отбросило на стоящую впереди Toyota Ist.
В результате аварии в Pontiac сработали подушки безопасности, никто в аварии не пострадал. Мало того, водитель Ist претензий не имел и отказался оформляться. Водитель «американца» вину признал.
«Вчера водитель маршрутки чихнул в повороте и на встречке оказался. Руль выкрутил, остановился, еще раз чихнул», — поделился похожим случаем один из подписчиков паблика «Автоспас».
Курьезная причина послужила причиной другой аварии в Новосибирске, которая произошла в апреле. Toyota Vista и Nissan Bluebird проезжали недалеко от дамбы ГЭС, а в это время в кустах отец с сыном ловили большого зеленого попугая. Водитель Toyota настолько увлекся происходящем на обочине, что потерял контроль над ситуацией и догнал Nissan. Позже он пояснил, что попугай очень громко кричал и не мог не привлечь внимания.