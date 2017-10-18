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09:08 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В Челябинске задержан мужчина, угрожавший взорвать «Родину»

ЧЕЛЯБИНСК, 18 октября, ФедералПресс. Полиция Калининского района Челябинска ведет проверку в отношении задержанного накануне, 17 октября, посетителя органного зала. Мужчина во время концерта начал угрожать взорвать здание бывшего кинотеатра «Родина», где расположен орган.

«17 октября поступил сигнал тревоги из концертного зала, — сообщили корееспонденту “ФедералПресс” в ЧОП “Витязь”, осуществляющем охрану учреждения. — Прибывших охранников встретил директор и пояснил, что в зале присутствует неадекватный мужчина, угрожающий взорвать здание».

В ЧОП, заметим, не имеют права раскрывать название объекта, где прошло задержание. Однако в отделе полиции по Калининскому району «ФедералПресс» подтвердили, что речь идет об органном зале. «В принципе, сразу было понятно, что никакого взрывного устройства у мужчины нет, просто он неадекватный, — сообщил источник «Федерал Пресс» в правоохранительных органах.

«Витязи» его задержали, вывели из концертного зала, по окончании концерта передали нашим сотрудникам. Директор «Родины» даже не стал объявлять эвакуацию посетителей".

Добавим, задержанному может грозить как минимум уголовная статья 213 «Хулиганство».

Как сообщал «ФедералПресс», 11 сентября и 4—5 октября по Челябинску и Копейску прокатилась волна телефонных звонков с сообщениями о взрывных устройствах, заложенных в различных административных зданиях, в учреждениях образования и соцсферы. Аналогичные телефонные атаки прошли в ряде других крупных городов России.

Позже сообщалось, что «террористами» оказались четверо россиян, организовавших звонки с использованием IP-телефонии из-за рубежа.

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