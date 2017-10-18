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09:07 (мск), источник: Новости Перми

На дороге «Пермь-Екатеринбург» иномарка сбила мотоцикл

Авария произошла 17 октября вечером. Пермячка за рулем Volkswagen Golf нарушила ПДД и допустила столкновение с мотоциклом. Водитель мототранспорта пострадал.

В 17:20 по автомобильной трассе за рулем Volkswagen Golf двигалась 46-летняя женщина. На 15-ом километре дороги не предоставила преимущество при перестроении двигавшемуся в попутном направлении мотоциклу Yamaha.

В результате аварии 47-летний мотоциклист получил множественные травмы головы и тела и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка.

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