На дороге «Пермь-Екатеринбург» иномарка сбила мотоцикл
Авария произошла 17 октября вечером. Пермячка за рулем Volkswagen Golf нарушила ПДД и допустила столкновение с мотоциклом. Водитель мототранспорта пострадал.
Авария произошла 17 октября вечером. Пермячка за рулем Volkswagen Golf нарушила ПДД и допустила столкновение с мотоциклом. Водитель мототранспорта пострадал.
В 17:20 по автомобильной трассе за рулем Volkswagen Golf двигалась 46-летняя женщина. На 15-ом километре дороги не предоставила преимущество при перестроении двигавшемуся в попутном направлении мотоциклу Yamaha.
В результате аварии 47-летний мотоциклист получил множественные травмы головы и тела и был госпитализирован.
По факту ДТП проводится проверка.