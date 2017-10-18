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11:13 (мск), источник: Губерния онлайн

Виновник аварии в центре Хабаровска пытался обмануть полицейских

Мужчина выезжал на главную дорогу с поворотом налево в месте, где это запрещено.

Источник: Губерния онлайн

В среду утром в Центральном районе Хабаровска водитель «Тойоты Марк Икс» устроил аварию, из-за которой сошел с линии автобус маршрута № 80, сообщает портал «Губерния».

ДТП случилось на улице Тургенева. Шофер автобуса «Хёндэ Каунти» только начал рабочую смену. Мужчина ехал по своему маршруту, пассажиров в салоне еще не было. Маршрутка двигалась в направлении площади Славы со стороны улицы Муравьева-Амурского. «Марк» выезжал на главную дорогу из прилегающего к ней Братского переулка и оказался на пути «Каунти».

И знак, и разметка запрещали водителю «Тойоты» поворот налево при выезде. Владелец легковой машины пытался убедить автоинспекторов, что на самом деле он хотел свернуть к площади Славы. И расположение машины, и разлет осколков говорили об обратном, поэтому виновником аварии полицейские назвали водителя седана. Пострадавших в этой аварии нет.

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