Виновник аварии в центре Хабаровска пытался обмануть полицейских

Источник: Губерния онлайн

В среду утром в Центральном районе Хабаровска водитель «Тойоты Марк Икс» устроил аварию, из-за которой сошел с линии автобус маршрута № 80, сообщает портал «Губерния».

ДТП случилось на улице Тургенева. Шофер автобуса «Хёндэ Каунти» только начал рабочую смену. Мужчина ехал по своему маршруту, пассажиров в салоне еще не было. Маршрутка двигалась в направлении площади Славы со стороны улицы Муравьева-Амурского. «Марк» выезжал на главную дорогу из прилегающего к ней Братского переулка и оказался на пути «Каунти».