Виновник аварии в центре Хабаровска пытался обмануть полицейских
Мужчина выезжал на главную дорогу с поворотом налево в месте, где это запрещено.
Мужчина выезжал на главную дорогу с поворотом налево в месте, где это запрещено.
В среду утром в Центральном районе Хабаровска водитель «Тойоты Марк Икс» устроил аварию,
ДТП случилось на улице Тургенева. Шофер автобуса «Хёндэ Каунти» только начал рабочую смену. Мужчина ехал по своему маршруту, пассажиров в салоне еще не было. Маршрутка двигалась в направлении площади Славы со стороны улицы
И знак, и разметка запрещали водителю «Тойоты» поворот налево при выезде. Владелец легковой машины пытался убедить автоинспекторов, что на самом деле он хотел свернуть к площади Славы. И расположение машины, и разлет осколков говорили об обратном, поэтому виновником аварии полицейские назвали водителя седана. Пострадавших в этой аварии нет.