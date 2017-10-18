СК проверит смертельно опасную школу в Екатеринбурге

Внимание следователей было привлечено после сюжета одной из телекомпаний о том, что в столовой школы № 142 в Горном Щите с потолка рухнула плитка, когда в помещении находились дети. За все 50 лет существования школы капитальный ремонт в ней ни разу не проводился в результате чего помещения находятся в состоянии, не обеспечивающем безопасность детей и педагогов.