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09:27 (мск), источник: УралПолит.ру

СК проверит смертельно опасную школу в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 октября, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники следственных органов организовали проверку о ненадлежащем содержании средней школы.

Внимание следователей было привлечено после сюжета одной из телекомпаний о том, что в столовой школы № 142 в Горном Щите с потолка рухнула плитка, когда в помещении находились дети. За все 50 лет существования школы капитальный ремонт в ней ни разу не проводился в результате чего помещения находятся в состоянии, не обеспечивающем безопасность детей и педагогов.

По данному сообщению в СМИ следственными СУ СКР по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки. Будут установлены все обстоятельства инцидента, а также меры, предпринимаемые руководством школы по обеспечению безопасности.

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