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09:30 (мск), источник: dostup1.ru

Полиция поймала серийного угонщика иномарок в Челябинске: изъято 5 машин

Мужчина орудовал по утрам, отключая сигнализации при помощи спецоборудования.

Полиция задержала угонщика иномарок, орудовавшего в Челябинске по утрам, — у мужчины изъято пять машин на 3 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Угонщиком оказался 46-летний копейчанин, который встал на преступный путь в мае 2016 года. Мужчина выходил на дело рано утром, отключая сигнализации на дорогих иномарках, припаркованных на неохраняемых стоянках и во дворах жилых домов. После угона злоумышленник перебивал номера на машинах и оставлял их в других дворах или специально подысканных гаражах.

«Сотрудники уголовного розыска УМВД по Челябинску 12 октября задержали подозреваемого. Установлена его причастность к краже пяти машин на общую сумму 3 млн рублей. На допросе мужчина раскрыл места отстоя похищенного транспорта. Все автомобили изъяты», — рассказал начальник отделения по раскрытию краж и угонов автотранспорта Уголовного розыска УМВД России по городу Челябинску Николай Озерянский.

Ранее по данным фактам в отделах полиции «Курчатовский», «Советский» и «Центральный» были возбуждены дела по части 3 статьи 158 УК РФ (кража). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Кроме того, сотрудники уголовного розыска челябинского гарнизона установили причастность задержанного к совершению двух аналогичных преступлений на территории Тюмени.

Полиция напоминает, что случае совершения преступлений или административных правонарушений, информацию о данных фактах необходимо сообщить по телефону 02, либо в дежурную часть УМВД России по Челябинску 267−77−07, 267−77−04 или дежурные части районных отделов полиции.

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