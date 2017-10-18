«Вести» узнали подробности стрельбы в Дзержинском районе Новосибирска
Сообщение о стрельбе у рынка на перекрестке Гусинобродского шоссе и улицы Волочаевской в Дзержинском районе поступило в полицию в 9:30 утра, об этом сообщили в
Сообщение о стрельбе у рынка на перекрестке Гусинобродского шоссе и улицы Волочаевской в Дзержинском районе поступило в полицию в 9:30 утра, об этом сообщили в
«Вести» узнали подробности стрельбы в Дзержинском районе Новосибирска.
Хозяин ларька выстрелил в голову торговцу фруктами в Новосибирске утром 18 октября.
По словам очевидцев, конфликт произошел на фоне торговли. Пострадавший более 20 лет продавал фрукты на рынке, недавно рядом с его лавкой расположился продавец рыбы. Мужчина обратился к арендодателю с просьбой убрать морепродукты подальше от его товара — чтобы запах не распространялся.
Хозяин здания ответил отказом и достал пистолет. По непроверенным данным, продавец вынул нож. После этого мужчина выстрелил торговцу фруктами в голову и скрылся на белом «Мерседесе».
Пострадавший госпитализирован.
Добавим, полиция объявила в городе план «Перехват».