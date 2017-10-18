«Вести» узнали подробности стрельбы в Дзержинском районе Новосибирска.

По словам очевидцев, конфликт произошел на фоне торговли. Пострадавший более 20 лет продавал фрукты на рынке, недавно рядом с его лавкой расположился продавец рыбы. Мужчина обратился к арендодателю с просьбой убрать морепродукты подальше от его товара — чтобы запах не распространялся.