Челябинский облсуд отказал в УДО члену банды экс-сенатора Игоря Изместьева
ЧЕЛЯБИНСК, 18 октября, «ФедералПресс». Челябинский областной суд отменил решение Копейского горсуда об
ЧЕЛЯБИНСК, 18 октября, «ФедералПресс». Челябинский областной суд отменил решение Копейского горсуда об
Прокурор доказал отсутствие оснований для досрочного освобождения преступника, осужденного за приготовление к теракту, бандитизм, незаконный оборот оружия и убийство.
По данным
«Копейский горсуд удовлетворил ходатайство об УДО, сочтя, что осужденный положительно себя зарекомендовал, — комментирует старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева. — Администрация колонии также поддержала ходатайство, однако прокуратура оказалась против. В апелляционном представлении Копейского надзорного органа указано, что Ульданов за время, проведенное в колонии, дважды был наказан, бывал в карцере, так что его поведение в период отбывания наказания признано нестабильным».
Ходатайство Ульданова направлено на новое рассмотрение.
Напомним, Игорь Изместьев получил пожизненный срок в 2010 году за организацию серии терактов и заказных убийств, а также уклонение от уплаты налогов.
По версии следствия и оперативников, занимавшихся «делом Изместьева», в конце 1992 года сенатор и ещё 12 человек, в том числе Ульданов, объединились в группировку и начали нападать на граждан. Участники банды совершили более 20 тяжких и особо тяжких преступлений, из них 12 убийств. Летом 2017 года президент России Владимир Путин обещал рассмотреть вопрос о помиловании Изместьева.