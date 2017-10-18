Челябинский облсуд отказал в УДО члену банды экс-сенатора Игоря Изместьева

Прокурор доказал отсутствие оснований для досрочного освобождения преступника, осужденного за приготовление к теракту, бандитизм, незаконный оборот оружия и убийство.

По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, Игорь Ульданов был осужден в 2010 году Московским городским судом одновременно с организатором банды, бывшим членом Совета Федерации от Республики Башкортостан Игорем Изместьевым. Ульданов получил 15 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, в зачет наказания ему пошли годы, проведенные в СИЗО во время предварительного следствия. На сегодня осужденному осталось сидеть в копейской колонии строгого режима ИК-1 три года и четыре месяца.

«Копейский горсуд удовлетворил ходатайство об УДО, сочтя, что осужденный положительно себя зарекомендовал, — комментирует старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева. — Администрация колонии также поддержала ходатайство, однако прокуратура оказалась против. В апелляционном представлении Копейского надзорного органа указано, что Ульданов за время, проведенное в колонии, дважды был наказан, бывал в карцере, так что его поведение в период отбывания наказания признано нестабильным».

Ходатайство Ульданова направлено на новое рассмотрение.

Напомним, Игорь Изместьев получил пожизненный срок в 2010 году за организацию серии терактов и заказных убийств, а также уклонение от уплаты налогов.