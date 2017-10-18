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09:50 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Челябинский облсуд отказал в УДО члену банды экс-сенатора Игоря Изместьева

ЧЕЛЯБИНСК, 18 октября, «ФедералПресс». Челябинский областной суд отменил решение Копейского горсуда об условно-досрочном освобождении Игоря Ульданова, участника банды бывшего экс-сенатора от Башкортостана Изместьева.

Прокурор доказал отсутствие оснований для досрочного освобождения преступника, осужденного за приготовление к теракту, бандитизм, незаконный оборот оружия и убийство.

По данным пресс-службы прокуратуры Челябинской области, Игорь Ульданов был осужден в 2010 году Московским городским судом одновременно с организатором банды, бывшим членом Совета Федерации от Республики Башкортостан Игорем Изместьевым. Ульданов получил 15 лет и 10 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, в зачет наказания ему пошли годы, проведенные в СИЗО во время предварительного следствия. На сегодня осужденному осталось сидеть в копейской колонии строгого режима ИК-1 три года и четыре месяца.

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«Копейский горсуд удовлетворил ходатайство об УДО, сочтя, что осужденный положительно себя зарекомендовал, — комментирует старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева. — Администрация колонии также поддержала ходатайство, однако прокуратура оказалась против. В апелляционном представлении Копейского надзорного органа указано, что Ульданов за время, проведенное в колонии, дважды был наказан, бывал в карцере, так что его поведение в период отбывания наказания признано нестабильным».

Ходатайство Ульданова направлено на новое рассмотрение.

Напомним, Игорь Изместьев получил пожизненный срок в 2010 году за организацию серии терактов и заказных убийств, а также уклонение от уплаты налогов.

По версии следствия и оперативников, занимавшихся «делом Изместьева», в конце 1992 года сенатор и ещё 12 человек, в том числе Ульданов, объединились в группировку и начали нападать на граждан. Участники банды совершили более 20 тяжких и особо тяжких преступлений, из них 12 убийств. Летом 2017 года президент России Владимир Путин обещал рассмотреть вопрос о помиловании Изместьева.

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