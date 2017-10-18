Экс-мэра Алушты отправили под домашний арест

По данным следствия, в 2015 году в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2014−2015 годы на территории Республики Крым» экс-руководитель выделил подрядчику земельный участок, на котором было запрещено строительство в связи с судебными спорами.

Затем обвиняемый поручил своему подчиненному заключить с подрядчиком договор на приобретение у него в муниципальную собственность квартир путем участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Застройщику в качестве аванса перечислили около 15 млн рублей.

В результате подрядчик не построил дом и не передал квартиры в муниципальную собственность. Выполнение госпрограммы было сорвано.

Также экс-глава администрации злоупотребил должностными полномочиями при реализации госпрограммы «Развитие образования на 2013−2020 годы» в Алуште.

Как пояснили следственные органы, модульный детский сад на 100 мест, возведенный тем же подрядчиком с нарушением строительных норм и условий контракта, до сих пор не введен в эксплуатацию.

«В настоящее время по ходатайству следователя судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста бывшему главе администрации города Алушты. Расследование указанных уголовных дел продолжается», — говорится в сообщении.

Ранее в связи с расследуемыми событиями, связанными со строительством данного жилого дома и модульного детского сада, к уголовной ответственности за мошенничество привлечены представители подрядчика, а за взяточничество и злоупотребление должностными полномочиями — начальник управления капстроительства и ЖКХ администрации Алушты.