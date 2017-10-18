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10:06 (мск), источник: Новости Воронежа

Поздно вечером в доме Воронежа на лестничной клетке дотла сгорела кладовка

ЧП произошло в Коминтерновском районе.

Источник: Новости Воронежа

Вечером во вторник, 17 октября, в МЧС поступил вызов с улицы 9 Января. В 21:20 люди сообщили о загоревшейся кладовке на лестничной клетке дома.

На место оперативно приехало пожарное отделение. Трое спасателей уже в 21:38 смогли полностью потушить пламя.
«В результате пожара огонь уничтожил кладовку», — рассказали в региональном МЧС.

К счастью, никто из людей не пострадал. Причины возгорания выясняют.

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