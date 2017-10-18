Поздно вечером в доме Воронежа на лестничной клетке дотла сгорела кладовка
ЧП произошло в Коминтерновском районе.
ЧП произошло в Коминтерновском районе.
Вечером во вторник, 17 октября, в МЧС поступил вызов с улицы 9 Января. В 21:20 люди сообщили о загоревшейся кладовке на лестничной клетке дома.
На место оперативно приехало пожарное отделение. Трое спасателей уже в 21:38 смогли полностью потушить пламя.
«В результате пожара огонь уничтожил кладовку», — рассказали в региональном МЧС.
К счастью, никто из людей не пострадал. Причины возгорания выясняют.