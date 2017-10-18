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11:05 (мск), источник: Восток Медиа

Подозреваемого в серии ночных краж хабаровчанина удалось поймать

Мужчина стащил фотоаппарат и наконец-то попался стражам порядка.

В дальневосточной столице стражам порядка удалось поймать мужчину, который осенью этого года обокрал шесть предприятий в Индустриальном районе за одну ночь. Злоумышленник попался на хищении фотоаппарата, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Агентство писало, что фигурант в течение нескольких часов побывал в магазине самообслуживания, аптеке и других торговых точках. Он похищал выручку из касс, а для того, чтобы не попасться правоохранителям, в помещениях прятал лицо за маской с прорезями. Среди объектов, которые пострадали той ночью от действий злоумышленника, были автомагазин на улице Павла Морозова и автосервис на Радищева — там мужчина поживился 32 тысячами рублей.

Кроме того, подозреваемый ночью разбил окно в небольшом павильоне в офисном здании на улице Краснореченской и проник внутрь. В кассе не было денег, но злоумышленник нашёл, чем поживиться — стащил фотоаппарат продавца, который стоит около шести тысяч рублей. Поймать 36-летнего мужчину удалось по итогу целого комплекса оперативных мероприятий. У него изъяли лом, обувь и украденную технику.

«При нынешней развитой системе видеонаблюдения, когда камеры стоят буквально на каждом шагу, злоумышленники стараются быть наименее приметными: используют маски, тёмные очки, капюшоны, шарфы и так далее, за исключением спонтанных преступлений. Но есть и другие способы вычислить причастного», — рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа» старший специалист группы по связям со СМИ управления МВД России по Хабаровску Кирилл Блинов.

По его словам, злоумышленника неоднократно судили, он провёл много лет в местах лишения свободы. После освобождения весной 2017 года мужчина проживал в Индустриальном районе с сожительницей, то есть для совершения краж далеко от дома не уходил. С большой долей вероятности полицейские полагают, что это не все преступления, которые совершил фигурант. Сейчас он находится под арестом.

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