На скандальный салон красоты в Уфе возбудили уголовное дело

Речь идет о заведении, где клиентам обманом навязывали кредиты больше 100 тысяч рублей, как правило, предлагая взамен косметические процедуры сомнительного качества. Спустя два-три дня после заключения кредитного договора клиент обычно понимал, во что ввязался, и пытался расторгнуть соглашение. У многих это получилось только через суд.

К слову, приставы уже побывали здесь при поддержке бойцов спецназа и арестовали часть имущества. Теперь руководству сомнительного заведения предстоит ответить на вопросы следователей в рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».