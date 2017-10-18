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10:00 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

На скандальный салон красоты в Уфе возбудили уголовное дело

Полицейские все же возбудили уголовное дело, связанное с деятельностью скандального салона красоты в Уфе.

Речь идет о заведении, где клиентам обманом навязывали кредиты больше 100 тысяч рублей, как правило, предлагая взамен косметические процедуры сомнительного качества. Спустя два-три дня после заключения кредитного договора клиент обычно понимал, во что ввязался, и пытался расторгнуть соглашение. У многих это получилось только через суд.

К слову, приставы уже побывали здесь при поддержке бойцов спецназа и арестовали часть имущества. Теперь руководству сомнительного заведения предстоит ответить на вопросы следователей в рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

Обвиняемым, которые в скором времени появятся в деле, может грозить до 10 лет лишения свободы.

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