На скандальный салон красоты в Уфе возбудили уголовное дело
Полицейские все же возбудили уголовное дело, связанное с деятельностью скандального салона красоты в Уфе.
Полицейские все же возбудили уголовное дело, связанное с деятельностью скандального салона красоты в Уфе.
Речь идет о заведении, где клиентам обманом навязывали кредиты больше 100 тысяч рублей, как правило, предлагая взамен косметические процедуры сомнительного качества. Спустя
К слову, приставы уже побывали здесь при поддержке бойцов спецназа и арестовали часть имущества. Теперь руководству сомнительного заведения предстоит ответить на вопросы следователей в рамках расследования уголовного дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
Обвиняемым, которые в скором времени появятся в деле, может грозить до 10 лет лишения свободы.