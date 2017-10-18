Боевика запрещенного в России «Правого Сектора» задержали в Ростове

Как установили следователи, Терновский, будучи участником «Правого сектора» принимал участие в пикетах, митингах на территории Украины. Также он через Facebook пропагандировал деятельность организации в России. В ходе обысков у Терновского нашли одежду и другие вещи с символикой организации. Сейчас мужчина находится под стражей.