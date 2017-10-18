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10:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Боевика запрещенного в России «Правого Сектора» задержали в Ростове

В Ростове-на-Дону сотрудники Следственного комитета совместно с оперативниками ФСБ задержали гражданина Украины, который является членом запрещенной в России организации «Правый Сектор», об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Как установили следователи, Терновский, будучи участником «Правого сектора» принимал участие в пикетах, митингах на территории Украины. Также он через Facebook пропагандировал деятельность организации в России. В ходе обысков у Терновского нашли одежду и другие вещи с символикой организации. Сейчас мужчина находится под стражей.

«Вышеуказанные действия Терновского направлены против интересов Российской Федерации и квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 2822 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за участие в деятельности экстремистской организации», — говорится в сообщении.

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