Боевика запрещенного в России «Правого Сектора» задержали в Ростове
В
В
Как установили следователи, Терновский, будучи участником «Правого сектора» принимал участие в пикетах, митингах на территории Украины. Также он через Facebook пропагандировал деятельность организации в России. В ходе обысков у Терновского нашли одежду и другие вещи с символикой организации. Сейчас мужчина находится под стражей.
«Вышеуказанные действия Терновского направлены против интересов Российской Федерации и квалифицированы следствием по ч. 2 ст. 2822 УК РФ, предусматривающей уголовную ответственность за участие в деятельности экстремистской организации», — говорится в сообщении.