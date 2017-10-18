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10:06 (мск), источник: Вести - Калининград

В Калининграде в жилом доме произошёл взрыв газа

Вечером 17 октября на улице Велижской в Калининграде в двухэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Сообщение поступило в Центр управления в кризисных ситуациях по системе «112» в 19:53.

На месте происшествия прибыла группировка сил и средств РСЧС в составе 36 человек и 10 единиц техники.

В ведомстве также отметили, что есть пострадавшие. Подробности выясняются.

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