В Калининграде в жилом доме произошёл взрыв газа
Вечером 17 октября на улице Велижской в Калининграде в двухэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщает
Вечером 17 октября на улице Велижской в Калининграде в двухэтажном доме произошёл хлопок газа. Об этом сообщает
Сообщение поступило в Центр управления в кризисных ситуациях по системе «112» в 19:53.
На месте происшествия прибыла группировка сил и средств РСЧС в составе 36 человек и 10 единиц техники.
В ведомстве также отметили, что есть пострадавшие. Подробности выясняются.