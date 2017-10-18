В центре Воронежа среди бела дня Ford Fusion протаранил забор: водитель погиб
Стражи порядка выясняют обстоятельства ДТП.
Стражи порядка выясняют обстоятельства ДТП.
В Воронежской области накануне случились 145 аварий, из которых 98 — в столице Черноземья. Травмы получили 11 человек и один погиб.
Трагедия произошла около часа дня на улице Свободы. Ford Fusion под управлением 77-летнего горожанина ехал по улице Свободы. Машина двигалась в сторону улицы Донбасская.
«Водитель выехал на встречную полосу, съехал в с дороги и протаранил забор», — рассказали в МВД.
Еще до приезда неотложки водитель погиб на месте ДТП.