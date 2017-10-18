Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андрей Малахов основал телекомпанию
Секс сокращает жизнь
Светская Москва: жена замминистра РФ удивила журналистку
Саакашвили назвал условие завершения протестной акции в Киеве
Песков сделал заявление на фоне протестов в Киеве
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Пугачева и другие звезды высказались о смерти Дмитрия Марьянова
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Тара Рид напугала гостей вечеринки прозрачным платьем – СМИ
СМИ: Газманов попал в аварию на трассе около Перми
82-летний Армен Джигарханян разводится с молодой женой
Oxxxymiron поучаствовал в международном рэп-баттле
Елена Яковлева рассказала о своих отношениях с невесткой - СМИ
Экс-невеста Степанова о нем: Ударил и отшвырнул
За создание «резиновых офисов» предложили наказывать
Когда мало солнца: как улучшить интерьер осенью
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
11:04 (мск), источник: VLADNEWS

В муниципалитетах Приморья усилят противопожарные меры

Наиболее сложная ситуация с лесными пожарами сложилась в Кавалеровском район.

Ситуацию с лесными пожарами в Приморье обсудили на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

На сегодняшний день наибольшее количество пожаров — восемь — действует в Кавалеровском районе Приморья, из которых половина локализована на площади более 1,5 тысяч гектаров. Еще три пожара на площади более 140 гектаров действуют в Ольгинском районе, еще более 350 гектаров леса горит в Тернейском районе.

В администрации края поручили главам муниципалитетов усилить контроль за пожароопасной обстановкой, более оперативно реагировать на возгорания, взаимодействовать с лесоохраной и МЧС России.

Отметим, сейчас в крае действует 16 природных пожаров, в ликвидации возгораний принимают участие более 200 человек, задействовано 40 единиц техники. Режим ЧС муниципального уровня введён в Кавалеровском, Тернейском, Чугуевском районах и Дальнегорском городском округе.

Напомним, по распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории края введён особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

Руководителям городов и районов рекомендовано проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров и восстановление противопожарных минерализованный полос. ГУ МЧС России по Приморскому краю — принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним.

Врио Губернатора поручил краевому департаменту лесного хозяйства, Приморскому лесничеству совместно с главами муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в лесах.

Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность. Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трёх миллионов рублей и лишение свободы до 10 лет.

С начала года оштрафовано уже 838 человек, в том числе 74 должностных и семь юридических лиц. Сумма штрафов составила почти 1,5 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.

В случае обнаружения пожара следует звонить по телефону: 8 (423) 2−399−999, единый телефон пожарных и спасателей — 101.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Новая рассылка в WhatsApp пугает мамочек Приморья
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
В Иркутске произошел пожар в доме для инвалидов
СМИ: топ-менеджеров «Открытия» внесут в черный список ЦБ
Суд Парижа отправил художника Павленского в психбольницу
Дочка «Ростеха» обвинила Siemens в угрозе суверенитету РФ
В NASA усомнились в надежности российских космических кораблей
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Программа реновации жилья в регионах готова на 90%
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь