В муниципалитетах Приморья усилят противопожарные меры

Ситуацию с лесными пожарами в Приморье обсудили на заседании краевой комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию края.

На сегодняшний день наибольшее количество пожаров — восемь — действует в Кавалеровском районе Приморья, из которых половина локализована на площади более 1,5 тысяч гектаров. Еще три пожара на площади более 140 гектаров действуют в Ольгинском районе, еще более 350 гектаров леса горит в Тернейском районе.

В администрации края поручили главам муниципалитетов усилить контроль за пожароопасной обстановкой, более оперативно реагировать на возгорания, взаимодействовать с лесоохраной и МЧС России.

Отметим, сейчас в крае действует 16 природных пожаров, в ликвидации возгораний принимают участие более 200 человек, задействовано 40 единиц техники. Режим ЧС муниципального уровня введён в Кавалеровском, Тернейском, Чугуевском районах и Дальнегорском городском округе.

Напомним, по распоряжению врио Губернатора Приморья Андрея Тарасенко с 12 октября 2017 года на территории края введён особый противопожарный режим. В этот период запрещено пребывание граждан в лесах, разведение открытого огня и сжигание мусора на территориях муниципальных образований.

Руководителям городов и районов рекомендовано проводить своевременную очистку территорий населенных пунктов от горючих материалов и мусора, создать у жилых строений, сопредельных с лесными массивами, запасы воды для тушения пожаров и восстановление противопожарных минерализованный полос. ГУ МЧС России по Приморскому краю — принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним.

Врио Губернатора поручил краевому департаменту лесного хозяйства, Приморскому лесничеству совместно с главами муниципалитетов, МЧС России и правоохранительными органами максимально сосредоточить усилия на предупреждении новых возгораний в лесах.

Отметим, за невыполнение и несоблюдение требований пожарной безопасности жителям Приморья грозит административная и уголовная ответственность. Максимальное наказание по статьям административного и уголовного кодекса России предусматривает штраф до трёх миллионов рублей и лишение свободы до 10 лет.

С начала года оштрафовано уже 838 человек, в том числе 74 должностных и семь юридических лиц. Сумма штрафов составила почти 1,5 миллиона рублей. Кроме этого, в этом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам уничтожения или повреждения лесных насаждений.