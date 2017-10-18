В Бердске спецназ ФСБ обезвредил преступную группировку
Спецоперация прошла вечером 17 октября в одном из бердских кафе, об этом сообщили «Вестям» в
Спецоперация прошла вечером 17 октября в одном из бердских кафе, об этом сообщили «Вестям» в
В Бердске спецназ ФСБ обезвредил преступную группировку, рассказали «Вестям» в
Спецоперация с участием спецназа ФСБ состоялась вечером 17 октября. Мероприятие прошло по оперативной информации контрразведчиков, сейчас дело расследует следственный комитет. В одном из кафе бойцы спецподразделения задержали двух участников организованной преступной группировки с поличным.
В следственном комитете «Вестям» подтвердили, что они вымогали деньги у одного из бердских коммерсантов — 3 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное по статье вымогательство.