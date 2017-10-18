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10:57 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Бердске спецназ ФСБ обезвредил преступную группировку

Спецоперация прошла вечером 17 октября в одном из бердских кафе, об этом сообщили «Вестям» в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Источник: Вести - Новосибирск

В Бердске спецназ ФСБ обезвредил преступную группировку, рассказали «Вестям» в пресс-службе СК.

Спецоперация с участием спецназа ФСБ состоялась вечером 17 октября. Мероприятие прошло по оперативной информации контрразведчиков, сейчас дело расследует следственный комитет. В одном из кафе бойцы спецподразделения задержали двух участников организованной преступной группировки с поличным.

В следственном комитете «Вестям» подтвердили, что они вымогали деньги у одного из бердских коммерсантов — 3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное по статье вымогательство.

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