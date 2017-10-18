В двухэтажном доме на Сельме взорвался газ: пострадали два человека
На Сельме произошёл
На Сельме произошёл
Сообщение о происшествии поступило дежурному во вторник, 17 октября, в 19:53. На улице Велижской в здании довоенной постройки взорвался газ. Двое жильцов квартиры получили термические ожоги, их доставили в больницу. Ещё шесть человек пришлось эвакуировать. В самом жилом помещении на втором этаже выбило дверь, на потолке и стенах обвалилась штукатурка.
На месте работали спасатели в составе 36 человек и десяти единиц техники. Точные причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.