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10:56 (мск), источник: Калининград.Ru

В двухэтажном доме на Сельме взорвался газ: пострадали два человека

На Сельме произошёл хлопок-газовоздушной смеси в двухэтажном доме. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального управления МЧС.

Источник: Калининград.Ru

Сообщение о происшествии поступило дежурному во вторник, 17 октября, в 19:53. На улице Велижской в здании довоенной постройки взорвался газ. Двое жильцов квартиры получили термические ожоги, их доставили в больницу. Ещё шесть человек пришлось эвакуировать. В самом жилом помещении на втором этаже выбило дверь, на потолке и стенах обвалилась штукатурка.

На месте работали спасатели в составе 36 человек и десяти единиц техники. Точные причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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