В двухэтажном доме на Сельме взорвался газ: пострадали два человека

Сообщение о происшествии поступило дежурному во вторник, 17 октября, в 19:53. На улице Велижской в здании довоенной постройки взорвался газ. Двое жильцов квартиры получили термические ожоги, их доставили в больницу. Ещё шесть человек пришлось эвакуировать. В самом жилом помещении на втором этаже выбило дверь, на потолке и стенах обвалилась штукатурка.