Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алферова отреагировала на назначение Высоцкой ведущей «Жди меня»
Раскрыт секрет брокколи
"Объясните, зачем": депутат опубликовала фото охраны Порошенко
Стало известно об итогах проверки после гибели актера Марьянова
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Ураган «Офелия» окрасил небо над Англией в красный цветДо Великобритании добрался ураган «Офелия», принеся с собой песок из Сахары и дым от лесных пожаров в Португалии
Елена Яковлева на премьере фильма «Последний богатырь»
Андрей Малахов основал телекомпанию
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Тара Рид напугала гостей вечеринки прозрачным платьем – СМИ
СМИ: Газманов попал в аварию на трассе около Перми
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Елена Яковлева рассказала о своих отношениях с невесткой - СМИ
Экс-невеста Степанова о нем: Ударил и отшвырнул
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
8ЦБ представил новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей
11:40 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярские врачи выписали женщину с пришитой рукой

Женщине предстоит трудное восстановление.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из краевой больницы выписали жительницу Канска, которая потеряла кисть руки на мясокомбинате. В октябре женщина перенесла 9-часовую операцию. Благодаря квалифицированной помощи микрохирурга, она снова может шевелить пальцами.

Напомним, 27 сентября жительница Канска получила производственную травму на мясокомбинате. Руку буквально перемолотила гигантская мясорубка.

Женщину спасли коллеги, которые положили кисть в холод и вызвали врачей скорой помощи. Врачи краевой больницы сшили сухожилия, сосуды и артерии.

«Стараюсь все забыть. Все, что было, все эти кошмары. Бог помог вернуть мне кисть, руками такого доктора. Буду стараться жить дальше», — сказала пациентка.

Врачи сообщили, что женщине предстоит длительная реабилитация.

«Она стойко переносила трудности и лишения пребывания в стационаре, перевязок, последствий операции. Конечно, и она, и мы, понимаем, что невозможно полное восстановление функций после такой травмы. Даже 50% если восстанавливается — это уже можно считать успехом», — сказал заведующий микрохирургическим отделением краевой клинической больницы Вадим Кеосьян.

Отметим, что две недели Марина будет наблюдаться у врачей Канской больницы, а после ее ждет реабилитация в клинике Омска.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Кинофестиваль РУСАЛа в посёлке Таёжный посетили больше тысячи человек
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
Дочка «Ростеха» обвинила Siemens в угрозе суверенитету России
СМИ: топ-менеджеров «Открытия» внесут в черный список ЦБ
Суд Парижа отправил художника Павленского в психбольницу
В Иркутске произошел пожар в доме для инвалидов
В NASA усомнились в надежности российских космических кораблей
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Власти Москвы обсуждают еще 150 площадок под программу реновации
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Москва опередила Дубай по стоимости аренды офисов в небоскребах
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь