Красноярские врачи выписали женщину с пришитой рукой

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Из краевой больницы выписали жительницу Канска, которая потеряла кисть руки на мясокомбинате. В октябре женщина перенесла 9-часовую операцию. Благодаря квалифицированной помощи микрохирурга, она снова может шевелить пальцами.

Напомним, 27 сентября жительница Канска получила производственную травму на мясокомбинате. Руку буквально перемолотила гигантская мясорубка.

Женщину спасли коллеги, которые положили кисть в холод и вызвали врачей скорой помощи. Врачи краевой больницы сшили сухожилия, сосуды и артерии.

«Стараюсь все забыть. Все, что было, все эти кошмары. Бог помог вернуть мне кисть, руками такого доктора. Буду стараться жить дальше», — сказала пациентка.

Врачи сообщили, что женщине предстоит длительная реабилитация.

«Она стойко переносила трудности и лишения пребывания в стационаре, перевязок, последствий операции. Конечно, и она, и мы, понимаем, что невозможно полное восстановление функций после такой травмы. Даже 50% если восстанавливается — это уже можно считать успехом», — сказал заведующий микрохирургическим отделением краевой клинической больницы Вадим Кеосьян.