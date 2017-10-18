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12:42 (мск), источник: ЮГА.ру

В Динском районе на трассе столкнулись четыре автомобиля

В Динском районе 17 октября произошло ДТП с четырьмя машинами.

Авария произошла в 11:00 на трассе Краснодар — Ейск.

По предварительным данным, 61-летний водитель ВАЗ-21074 выехал на встречу и касательно столкнулся с ГАЗ-2834. После этого ВАЗ врезался в ВАЗ-21093 и Audi, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

В аварии пострадал 28-летний водитель ВАЗ-21093, водитель второго ВАЗа скончался на месте ДТП.

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