В Динском районе на трассе столкнулись четыре автомобиля

По предварительным данным, 61-летний водитель ВАЗ-21074 выехал на встречу и касательно столкнулся с ГАЗ-2834. После этого ВАЗ врезался в ВАЗ-21093 и Audi, сообщает отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.