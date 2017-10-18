Реки под угрозой. В водоемы Волгоградской области незаконно сливают стоки

Источник: Аргументы и факты

Летом в Волгограде проходило правительственное совещание по проблемам Волги. Чиновники высокого ранга рассуждали о важности реки, о необходимости оздоровления её бассейна. но в редакцию по-прежнему приходят жалобы на незаконные сбросы в водоёмы региона.

Волжские сливы

Утром 27 августа на Волге напротив Светлого Яра по реке, насколько хватило взгляда, тянулась радужная плёнка разводов нефтепродуктов. Она дрейфовала по реке с 4 до 11 утра. Об этом факте сотрудники редакции сообщили на «горячую линию» Росприроднадзора по региону, но там ответили, что от светлоярцев на этот счёт жалоб не поступало.

Можно было бы предположить, что рыбаки преувеличили масштаб беды. Однако на форумах стали появляться вот такие сообщения: «Ночью опять началась вонь солярки, утром чёрная плёнка была у берега», — написал один из жителей Светлого Яра.

В Росприроднадзоре, куда мы обратились повторно, рассказали, что в июле с проходящего мимо судна «Ленск» был произведён сброс нефтесодержащей смеси в границах Сарептского затона. «В качестве наказания должностное и юридическое лица привлечены к административной ответственности. Расследование дела продолжается», — сообщили в ведомстве.

Выясняются обстоятельства ЧП, произошедшего 15 сентября. В этот день около Сарпинского острова было обнаружено нефтяное пятно длиной около двух километров. Его источник пока не найден.

В августе 2016 года на Волге в районе Светлого Яра уже было экологическое ЧП, когда экологи обнаружили нефтяное пятно длиной более километра с толщиной нефтяной плёнки не менее сантиметра. На ликвидацию ущерба, который составил около 20 млн рублей, ушло больше месяца. Виновник загрязнения не установлен.

«Я неоднократно обращался по поводу сбросов в Волгу в разные инстанции — природоохранную прокуратуру, Росприроднадзор, полицию на транспорте и т. который составил около 20 млн рублей, но всякий раз не находят источник выбросов», — рассказывает житель Светлого Яра Виталий Волков.

Местные жители считают, что источник нефтепродуктов — проходящие суда. На одном только «танкерном» рейде южнее Волгограда одновременно стоят десятки судов.

Ахтуба под угрозой

Угроза загрязнения сохраняется и над Ахтубой. В сентябре волжанин Глухов между посёлками Заплавное и Бахтияровка обнаружил металлическую трубу, из которой, по его словам, прямо в реку стекали незаконные стоки. «У воды сильный химический запах. Рядом следы от работающей техники. Я могу предположить, что сток принадлежит заводу по переработке овощей, который открылся неподалёку», — заявил Роман Глухов.

По словам волжанина, свидетели отравления направили обращение в природоохранную прокуратуру. Но там сообщили, что заявлений граждан по данной ситуации у них нет.

Зато в межрайонной природоохранной прокуратуре рассказали о загрязнении Ахтубы хозяйственно-бытовым сооружением МУП «Среднеахтубинские тепловые сети».

«Сооружения состоят из гасителя стоков, песколовки, двух двухъярусных отстойников и переливочного трубопровода в пруд-накопитель, — рассказала помощник природоохранного прокурора Светлана Чайковская. — На пруд отсутствует проектная и разрешительная документация. Очистные сооружения — в неудовлетворительном состоянии».