Мужчина напугал посетителей кафе, активировав взрыватель гранаты
Пьяный мужчина напугал посетителей кафе тем, что достал пистолет и активировал взрыватель гранаты в Камышине.
Пьяный мужчина напугал посетителей кафе тем, что достал пистолет и активировал взрыватель гранаты в Камышине.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, инцидент произошел 17 октября. Около 23:00 в полицию поступило сообщение об агрессивном мужчине в кафе, расположенном на улице Некрасова. На место прибыли наряды полиции и Росгвардии. Правоохранители эвакуировали 40 посетителей и персонал заведения, после чего задержали мужчину.
Нарушителем порядка оказался 31-летний ранее судимый за кражу житель Волжского. Полицейские изъяли у него не зарегистрированный газовый пистолет ReckPerfecta модели FBI 8000 и гранату «Ф-1», предположительно учебную. В настоящее время оружие направлено на баллистическую экспертизу. Добавим, что пояснить полицейским свои действия мужчина не смог.