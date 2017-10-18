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11:18 (мск), источник: АиФ Волгоград

Мужчина напугал посетителей кафе, активировав взрыватель гранаты

Пьяный мужчина напугал посетителей кафе тем, что достал пистолет и активировал взрыватель гранаты в Камышине.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, инцидент произошел 17 октября. Около 23:00 в полицию поступило сообщение об агрессивном мужчине в кафе, расположенном на улице Некрасова. На место прибыли наряды полиции и Росгвардии. Правоохранители эвакуировали 40 посетителей и персонал заведения, после чего задержали мужчину.

Нарушителем порядка оказался 31-летний ранее судимый за кражу житель Волжского. Полицейские изъяли у него не зарегистрированный газовый пистолет ReckPerfecta модели FBI 8000 и гранату «Ф-1», предположительно учебную. В настоящее время оружие направлено на баллистическую экспертизу. Добавим, что пояснить полицейским свои действия мужчина не смог.

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