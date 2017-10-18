Мужчина напугал посетителей кафе, активировав взрыватель гранаты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, инцидент произошел 17 октября. Около 23:00 в полицию поступило сообщение об агрессивном мужчине в кафе, расположенном на улице Некрасова. На место прибыли наряды полиции и Росгвардии. Правоохранители эвакуировали 40 посетителей и персонал заведения, после чего задержали мужчину.