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11:10 (мск), источник: БЕЛТА

Эксгибициониста задержали в Барановичах

18 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции задержали в Барановичах эксгибициониста, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

Источник: БЕЛТА

На оскорбительные действия местного жителя 1980 года рождения в милицию пожаловались две несовершеннолетние учащиеся Барановичского колледжа сферы обслуживания. Хулиган задержан.

В отношении него Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 339 УК. В ходе разбирательства выяснилось, что это не единственная подобная выходка задержанного. Ранее на эксгибициониста написали заявление еще две жительницы Барановичей.

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