Эксгибициониста задержали в Барановичах
18 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции задержали в Барановичах эксгибициониста, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.
18 октября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники милиции задержали в Барановичах эксгибициониста, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.
На оскорбительные действия местного жителя 1980 года рождения в милицию пожаловались две несовершеннолетние учащиеся Барановичского колледжа сферы обслуживания. Хулиган задержан.
В отношении него Барановичским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело ч.1 ст. 339 УК. В ходе разбирательства выяснилось, что это не единственная подобная выходка задержанного. Ранее на эксгибициониста написали заявление еще две жительницы Барановичей.