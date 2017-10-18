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11:04 (мск), источник: Водитель Петербурга

В Петербурге ГИБДД обвинили в рукоприкладстве. Проводится проверка

В Петербурге начата служебная проверка по факту инцидента с участниками дорожного движения. Об этом «Водителю» рассказали в УГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Проверка инициирована по факту публикации в социальных сетях — в группе «ДТП и ЧП / Санкт-Петербург» появился пост с рассказом о конфликте с инспекторами ГИБДД. Из публикации следует, что инцидент произошел еще вечером 12 октября у дома 66 по набережной реки Пряжки.

Автор публикации утверждает, что легковой автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС. Всех, включая пассажиров, попросили покинуть салон машины. А, когда пассажир, сидевший на заднем сиденье попросил полицейских представиться и показать документы, его силком вытащили из автомобиля. Мужчина, якобы был доставлен в отдел полиции на улице Януковича.

После этого водителя и пассажирку оставили в машине. При двух понятых автомобиль был осмотрен, водителя сначала проверили на алкотестере, а потом отвезли на медэкспертизу. Оба результата алкоголя в крови не показали. Потом автомобилиста привезли в то же отделение, что и пассажира. Якобы инспектор утверждал, что автомобилист его оскорбил.

В отделении молодых людей продержали около 10 минут. Потом вернули на Пряжку.

Автомобиль снова остановили через 500 метров — автор публикации утверждает, что ее попросили удалить видеозаписи в обмен на свободу пассажира.

«Я согласилась. В итоге: товарища отпустили, но, выписали штраф за мелкое хулиганство, мол ругается матом… Хотя на видео чётко видно, что никакого мата и хулиганства в его действиях нет», — пишет девушка.

Что касается видео, она заявляет, что часть записи удалось отправить в мессенджер. Именно поэтому она сохранилась.

Точные обстоятельства произошедшего будут установлены в рамках служебной проверки.

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