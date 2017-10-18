Названы смертельно опасные перекрестки Екатеринбурга

Общественники Екатеринбурга составили список самых опасных для пешеходов городских перекрестков. Аналитики «Удобного города» взяли за основу статистику ГИБДД за 2015−2017 годы, передает «Уралинформбюро».

В ТОП вошли перекрестки проспекта Космонавтов и улицы Индустрии, улиц Гагарина — Блюхера — Мира, Амундсена — Волгоградская, Посадская — Гурзуфская, Малышева — Белинского, Малышева — Мира, а также перекрестки на участке улицы Технической от Надеждинской до проезда Теплоходного.

На этих участках погибли 2 человека, пострадали — 38, в 47% случаев наезды были совершены ночью.

Причинами частых ДТП с участием пешеходов активисты называют недостаточную освещенность, превышение водителями скоростного режима, а также высокую разрешенную скорость передвижения в черте города.

«На улице Малышева расстояние от перехода на перекрестке с улицей Белинского до перехода на перекрестке с улицей Мамина-Сибиряка составляет 320 метров, что не соответствует нормативам по которым пешеходный переход в городе необходим каждые 200−300 метров», — обращают внимание на частности составители ТОПа.

Также общественники разработали рекомендации по снижению аварийности. Например, «Удобный город» предлагает снизить разрешенную скорость движения на опасных участках до 30 километров в час, дополнительно осветить аварийные перекрестки, установить светофоры.

Впрочем, есть среди предложений и весьма спорное: «Проспект Космонавтов и улицу Малышева необходимо сузить с 6-полосных автомагистралей до 4-х полосных городских улиц, таким образом лишить их статуса городских магистралей. На узких дорогах у водителей снизится возможность разгона до опасных для пешеходов скоростей».