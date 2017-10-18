Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Андрей Малахов основал телекомпанию
Секс сокращает жизнь
Пескова спросили о недопуске Навального к выборам
ЦБ предложил ввести новый для РФ вид страхования
Умер народный артист СССР Николай Охотников
3 китаянки застряли на границе из-за пластических операций Неудачная пластика сыграла злую шутку с туристками в Корее
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала»
Бузова в образе диктора центрального телевидения: первые кадры
Новый регламент ГИБДД: известна дата вступления в силу
Обновленный Range Rover – премьера состоялась
Тара Рид напугала гостей вечеринки прозрачным платьем – СМИ
СМИ: Газманов попал в аварию на трассе около Перми
52-летняя Ирина Безрукова удивила поклонников откровенным фото
Что было бы с Харви Вайнштейном, если бы он жил в России
Елена Яковлева рассказала о своих отношениях с невесткой - СМИ
Экс-невеста Степанова о нем: Ударил и отшвырнул
Представитель Марьянова опровергла версию причины его смерти
Упавшая с трапа в Пулково девочка скончалась
Фоторепортажи
10«В моем лице страна имеет и защитника, и пропагандиста, и дипломата»
10На севере Европы бушует шторм «Офелия»
11:06 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Названы смертельно опасные перекрестки Екатеринбурга

Для пешеходов.

Общественники Екатеринбурга составили список самых опасных для пешеходов городских перекрестков. Аналитики «Удобного города» взяли за основу статистику ГИБДД за 2015−2017 годы, передает «Уралинформбюро».

В ТОП вошли перекрестки проспекта Космонавтов и улицы Индустрии, улиц Гагарина — Блюхера — Мира, Амундсена — Волгоградская, Посадская — Гурзуфская, Малышева — Белинского, Малышева — Мира, а также перекрестки на участке улицы Технической от Надеждинской до проезда Теплоходного.

На этих участках погибли 2 человека, пострадали — 38, в 47% случаев наезды были совершены ночью.

Причинами частых ДТП с участием пешеходов активисты называют недостаточную освещенность, превышение водителями скоростного режима, а также высокую разрешенную скорость передвижения в черте города.

«На улице Малышева расстояние от перехода на перекрестке с улицей Белинского до перехода на перекрестке с улицей Мамина-Сибиряка составляет 320 метров, что не соответствует нормативам по которым пешеходный переход в городе необходим каждые 200−300 метров», — обращают внимание на частности составители ТОПа.

Также общественники разработали рекомендации по снижению аварийности. Например, «Удобный город» предлагает снизить разрешенную скорость движения на опасных участках до 30 километров в час, дополнительно осветить аварийные перекрестки, установить светофоры.

Впрочем, есть среди предложений и весьма спорное: «Проспект Космонавтов и улицу Малышева необходимо сузить с 6-полосных автомагистралей до 4-х полосных городских улиц, таким образом лишить их статуса городских магистралей. На узких дорогах у водителей снизится возможность разгона до опасных для пешеходов скоростей».

Стоит отметить, что жителей Екатеринбурга вскоре ожидает очередной «день жестянщика»: по прогнозам синоптиков 19 октября выпадет снег. Прошлый нежданный снегопад только за половину дня спровоцировал 60 ДТП. Лидером по аварийности стал Юго-Западный район.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Свердловская область обогнала страну по результатам ЕГЭ
Утвержден календарь выходных дней на 2018 год
«Спартак» разгромил «Севилью» в Лиге чемпионов
В Иркутске произошел пожар в доме для инвалидов
СМИ: топ-менеджеров «Открытия» внесут в черный список ЦБ
Суд Парижа отправил художника Павленского в психбольницу
Дочка «Ростеха» обвинила Siemens в угрозе суверенитету РФ
В NASA усомнились в надежности российских космических кораблей
Спорт
«Спартак» разгромил «Севилью» и одержал историческую победу Встреча, состоявшаяся в Москве на стадионе «Открытие-Арена», завершилась со счетом 5:1 в пользу российской команды
Авто
Mercedes снял в рекламе котика (очень большого) Новая реклама S-класса давит на чувство «мимимишности». Хотя этот котик не такой уж и маленький
Hi-Tech
Новое обновление Windows 10 выдает «синий экран смерти» Предполагалось, что обновление устранит порядка 60 уязвимостей, ряд из которых являются «критическими»
Кино
Зрители требуют уволить Гордона и Барановскую с «Первого канала» Ведущие вызвали возмущение скандальными высказываниями в рамках программы «Мужское/Женское»
Недвижимость
Власти Петербурга решили отремонтировать Невский проспект
Названа стоимость самой дорогой съемной квартиры в России
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
Россиян поощрят за раздельный сбор мусора
Леди
Какие жакеты в моде этой осенью (фото) 16 классных жакетов, которые можно надеть и в офис, и на вечеринку. Кроме того, стоит ли добавлять, что жакет, надетый под пальто, согреет лучше любого свитера
Дети
19-летняя девушка узнала о беременности за 4 часа до родов Девушка терялась в догадках, почему набирает вес.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь