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15:21 (мск), источник: ИА Татар-информ

ГИБДД Казани ищет очевидцев аварий, в которых погибла пенсионерка и пострадал школьник

(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). ГИБДД Казани ищет возможных очевидцев двух ДТП, в которых пострадала пожилая женщина и 12-летний ребенок, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

Так, 15 октября вечером напротив дома № 22 по проспекту Ибрагимова автомобиль сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу. В результате аварии пенсионерка скончалась в больнице от полученных травм.

Возможных очевидцев данного происшествия просят откликнуться по телефону: 5−333−847.

17 октября вечером напротив дома № 1 по улице Вахитова автомобиль сбил 12-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. Водитель скрылся с места ДТП. В результате аварии ребенок получил ушибы головы, голени, локтевого сустава, бедра и был госпитализирован.

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