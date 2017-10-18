ГИБДД Казани ищет очевидцев аварий, в которых погибла пенсионерка и пострадал школьник

Так, 15 октября вечером напротив дома № 22 по проспекту Ибрагимова автомобиль сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу. В результате аварии пенсионерка скончалась в больнице от полученных травм.

17 октября вечером напротив дома № 1 по улице Вахитова автомобиль сбил 12-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. Водитель скрылся с места ДТП. В результате аварии ребенок получил ушибы головы, голени, локтевого сустава, бедра и был госпитализирован.