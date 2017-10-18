ГИБДД Казани ищет очевидцев аварий, в которых погибла пенсионерка и пострадал школьник
(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). ГИБДД Казани ищет возможных очевидцев двух ДТП, в которых пострадала пожилая женщина и 12-летний ребенок, сообщает
(Казань, 18 октября, «Татар-информ»). ГИБДД Казани ищет возможных очевидцев двух ДТП, в которых пострадала пожилая женщина и 12-летний ребенок, сообщает
Так, 15 октября вечером напротив дома № 22 по проспекту Ибрагимова автомобиль сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу. В результате аварии пенсионерка скончалась в больнице от полученных травм.
Возможных очевидцев данного происшествия просят откликнуться по телефону: 5−333−847.
17 октября вечером напротив дома № 1 по улице Вахитова автомобиль сбил 12-летнего мальчика, который пересекал проезжую часть в неположенном месте. Водитель скрылся с места ДТП. В результате аварии ребенок получил ушибы головы, голени, локтевого сустава, бедра и был госпитализирован.