В Геленджике спасатели 8 часов искали заблудившуюся семью с ребенком
На поиски туристов был направлен поисковый отряд.
На поиски туристов был направлен поисковый отряд.
Краснодар. 18 окт. — Новая Кубань. Информация о том, что в районе Михайловского перевала по пути к Плесецким водопадам заблудились супруги с маленьким ребенком, поступила на пульт дежурного вечером 17 октября.
На поиски пропавших туристов отправился спасательный отряд «Кубань-СПАС», сообщает
Помощь медиков им не потребовалась.
В поисковой операции было задействовано четыре штатных работника службы и трое местных жителей.