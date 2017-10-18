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11:14 (мск), источник: Новая Кубань

В Геленджике спасатели 8 часов искали заблудившуюся семью с ребенком

На поиски туристов был направлен поисковый отряд.

Краснодар. 18 окт. — Новая Кубань. Информация о том, что в районе Михайловского перевала по пути к Плесецким водопадам заблудились супруги с маленьким ребенком, поступила на пульт дежурного вечером 17 октября.

На поиски пропавших туристов отправился спасательный отряд «Кубань-СПАС», сообщает пресс-служба ведомства. Спустя 8 часов семью удалось найти, туристов вывели в безопасное место.
Помощь медиков им не потребовалась.

В поисковой операции было задействовано четыре штатных работника службы и трое местных жителей.

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