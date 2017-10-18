Полиция изъяла у калининградца 1,4 кг марихуаны и 23 куста конопли
В Калининграде задержан 31-летний мужчина по подозрению в торговле наркотиками.
В Калининграде задержан 31-летний мужчина по подозрению в торговле наркотиками.
Он выращивал на приусадебном участке коноплю, сообщили корреспонденту «Нового калининграда» в
Операцию по его задержанию провели сотрудники регионального управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке отряда спецназа «Гром». При себе у мужчины было 25,9 грамма марихуаны, «предназначавшейся для продажи очередному клиенту», — отметили в полиции.
В доме калининградца провели обыск и изъяли 1 килограмм 412 граммов марихуаны. А на придомовой территории оперативники обнаружили плантацию наркосодержащих растений высотой более двух метров. С места происшествия изъяли 23 куста конопли общей массой 27 килограммов.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ «Сбыт наркотических средств в значительном размере». Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом до 500 тысяч рублей. Также решается вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам культивирования злоумышленником наркосодержащих растений и незаконного хранения запрещенных веществ.